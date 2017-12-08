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Соломон Кверквелия стал вторым на групповом этапе Лиги Европы по количеству перехватов

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия стал вторым на групповом этапе Лиги Европы по количеству перехватов (63 – 9,9 в среднем за 90 минут). Лучший результат — у хавбека белорусского БАТЭ Станислава Драгуна (67 перехватов – 10,7 в среднем за 90 минут). В чемпионате России Кверквелия осуществляет 8,5 перехвата за 90 минут.

Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме стал лучшим на групповом этапе Лиги Европы по проценту отражённых ударов (92%), если рассматривать вратарей, которые провели больше одного матча. Второе место занял голкипер "Ред Булл" Александр Вальке (91%), третье – Милан Борян из "Црвены Звезды" (88%). Четвёртую строчку поделили между собой вратари "Зенита" Юрий Лодыгин и Андрей Лунёв, каждый из которых отразил 87% ударов.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кверквелия Локомотив
Сегодня, 19:00
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