Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия стал вторым на групповом этапе Лиги Европы по количеству перехватов (63 – 9,9 в среднем за 90 минут). Лучший результат — у хавбека белорусского БАТЭ Станислава Драгуна (67 перехватов – 10,7 в среднем за 90 минут). В чемпионате России Кверквелия осуществляет 8,5 перехвата за 90 минут.Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме стал лучшим на групповом этапе Лиги Европы по проценту отражённых ударов (92%), если рассматривать вратарей, которые провели больше одного матча. Второе место занял голкипер "Ред Булл" Александр Вальке (91%), третье – Милан Борян из "Црвены Звезды" (88%). Четвёртую строчку поделили между собой вратари "Зенита" Юрий Лодыгин и Андрей Лунёв, каждый из которых отразил 87% ударов.