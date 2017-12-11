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Сергей Фурсенко: "Селтик" – нормальный соперник, "Зениту" надо проходить

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для своей команды. Соперником петербургского клуба стал шотландский "Селтик".

"Селтик" – нормальный соперник. Надо проходить. Мы с шотландцами уже играли два раза (в Кубке УЕФА сезона-2007/08 "Зенит" в финале обыграл "Рейнджерс" 2:0. — Прим.). Футбол точно будет интересным – в этом я убеждён.

В Шотландии хорошо болеют, выезд будет интересным, а второй матч уже играем дома при поддержке своих трибун. На этой стадии все команды будут играть как в последний раз. Главное – показать хороший футбол", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Теги: Фурсенко Зенит Селтик
Сегодня, 17:11
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