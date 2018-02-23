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Наиль Измайлов: мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов отметил, что ожидал провокаций от болельщиков "Атлетика" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что перед началом встречи произошло столкновение болельщиков, в результате которого было задержано три россиянина.

"Мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао. Сначала в прессе появились выдуманные "страшилки" о болельщиках "Спартака", потом марши местных радикальных группировок, показательно усиленные меры безопасности. Было очевидно, что будут провокации. Что, собственно говоря, и произошло. И конечно, когда на тебя нападают, ты вынужден защищаться.

Надо, безусловно, тщательно разбираться в случившемся. Но обратите внимание на то, как проходят матчи и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы в России, в Москве. В частности, недавно проходил матч с "Атлетиком" в Москве. Все эти матчи прошли в атмосфере гостеприимства, безопасности и комфорта для болельщиков", -
цитирует Измайлова "Р-Спорт".
Вчера, 22:41
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(4)
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 02:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: grisha
Цитата: Максим I
вой клуб они позорят. И не только клуб, но и Родину свою. Наши деды воевали в Испании в 36-м году, кровь проливали,

Людей не смеши
Никогда там не воевали твои деды, если только на стороне фашистов в НКВД
Игаче, твои деды были бы уничтожены в 1937м - а , значит, ты подлец или дурак

За базар ответишь? Мой дед дошёл до Берлина и потом на Прагу, она на три дня позже закончилась. А в "войсках НКВД на стороне фашистов"... ты сам понимаешь, что бухтишь? Не будь клоуном.

Цитата: Максим I
Цитата: grisha
Цитата: Максим I
вой клуб они позорят. И не только клуб, но и Родину свою. Наши деды воевали в Испании в 36-м году, кровь проливали,

Людей не смеши
Никогда там не воевали твои деды, если только на стороне фашистов в НКВД
Игаче, твои деды были бы уничтожены в 1937м - а , значит, ты подлец или дурак

За базар ответишь? Мой дед дошёл до Берлина и потом на Прагу, она на три дня позже закончилась. А в "войсках НКВД на стороне фашистов"... ты сам понимаешь, что бухтишь? Не будь клоуном.

А то, что у меня дед в Праге не погиб - сие твоя радость?

Радость; Он покинул наш мир в 2007-м году. К сожалению мучался. Не дай Бог тебе и мне такого.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Вчера, 23:41) #
  • +4
  •  (4)

grisha,
Ты - типичная дочь офицера.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Вчера, 23:18) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Максим I
вой клуб они позорят. И не только клуб, но и Родину свою. Наши деды воевали в Испании в 36-м году, кровь проливали,

Людей не смеши
Никогда там не воевали твои деды, если только на стороне фашистов в НКВД
Игаче, твои деды были бы уничтожены в 1937м - а , значит, ты подлец или дурак
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:12) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Просто есть придурки, коим хочется "отличиться", не думая о том, что они не себя афишируют - их забудут прям завтра - а свой клуб они позорят. И не только клуб, но и Родину свою. Наши деды воевали в Испании в 36-м году, кровь проливали, жизни свои теряли, а эти "орлы" память о русских совсем другое впечатление о нас оставили.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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