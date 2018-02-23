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Роман Бабаев: "Лион" будет играть даже не с двойной, а с тройной мотивацией

"Лион" будет играть с утроенной мотивацией против московского ЦСКА с учетом того, что стадион французской команды примет финал турнира, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

"Главное впечатление - российские клубы не встретятся между собой. Важно, чтобы как можно больше наших клубов прошли как можно дальше, это плюс для всей страны.

Что касается "Лиона", очевидно, что соперник очень серьезный, сейчас собрались шестнадцать сильнейших во втором по значимости турнире Европы, легких соперников быть не может, нам предстоит непростое противостояние. Тем более финал турнира пройдет именно в Лионе, так что они будут играть даже не с двойной, а с тройной мотивацией. С другой стороны, вспоминается 2005 год: тогда, правда, речь шла о финале, но мы смогли обыграть "Спортинг" на его домашнем стадионе. Так что будем готовиться и настраиваться", - цитирует Бабаева ТАСС.
Вчера, 23:00
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№1 Написал: Manchester United (Вчера, 23:35) #
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Болеет за:
«МЮ»
не все же вам дубли Пармы и немотивированные Интеры обыгрывать,интересно когда все в равных условиях
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
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