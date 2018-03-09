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Александр Кокорин: Манчини сказал, что на поле было 4 футболиста? "Зенит" и проигрывает, и выигрывает вместе

Российский нападающий "Зенита" Александр Кокорин поделился своим мнением об игре команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг" (1:2).

"Учитывая, что было на поле, результат неплохой. Если бы закончили 2:0, было бы тяжеловато. В любом случае, дома нам нужно побеждать. Если сделаем это, пройдем дальше. То, что сделали дома с "Селтиком", можем сделать и с "Лейпцигом". Всё зависит от нас.

Манчини сказал, что на поле было лишь четыре футболиста? Это неправильно. Нас было 11 человек. И проигрываем, и выигрываем мы все вместе. Мы забили нужный мяч, который даёт нам шанс сыграть дома на победу. Хорошо играть с такими командами, как "Лейпциг". Они играют в футбол, в атаку. Хороший стадион.

Нам тяжело даются выездные матчи, потому что мы непонятно где находимся. У нас нет погодных условий, нет поля. До этого мы тренировались в турне в Риме в плохих погодных условиях. Мы не можем найти поле потренироваться. Сейчас мы остаёмся здесь, найдём поле и начнём тренироваться на натуральном покрытии. Тогда всё будет нормально", - цитирует Кокорина"Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Манчини Зенит РБ Лейпциг
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