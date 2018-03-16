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ЦСКА – первая российская команда, которая прошла в следующий раунд после поражения 0:1 дома

ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы победил "Лион" (3:2). Красно-синие стали первой российской командой, которой удалось выйти в следующую стадию еврокубка после домашнего поражения со счетом 0:1.

В семи из восьми предыдущих случаев наши клубы уступали и на выезде, а "Торпедо" удалось добиться гостевой ничьей с тбилисским "Динамо".

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Лион
Сегодня, 02:06
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 02:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА – первая российская команда, которая прошла в следующий раунд после поражения 0:1 дома
ЦСКА ВСЕГДА и ВО ВСЕМ БУДЕТ ПЕРВЫМ!!!! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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