A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Игонин: против словаков "Зениту" будет тяжелее - они упертые бойцы

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал результаты жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Команда Сергей Семака встретится с победителем пары ДАК (Словакия) - "Динамо" (Минск, Белоруссия).

"Не думаю, что "Зениту" непринципиально, с кем из этих двух команд играть. У клуба же стоят задачи пройти как можно дальше. Но мы помним, что на таких этапах у питерцев не всегда все получалось: то ли готовность оказывалась не стопроцентная, то ли как-то не очень серьезно относились. Поэтому хотелось бы, чтобы в этом раунде достался соперник попроще. Мы не очень ценим экс-югославские и словацкие команды, но когда на сборах играем с ними товарищеские матчи, понимаем - и в футболе толк знают, и с характером. Не буду сравнивать чемпионаты Словакии и Белоруссии, но против словаков тяжело придется - они упертые бойцы", - цитирует Игонина "Спорт-Экспресс".
Теги: Игонин Зенит
Сегодня, 17:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.