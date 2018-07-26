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"Уфа" против "Домжале" - кого все-таки не дожали?
Футбольный клуб "Уфа" испытал немалые проблемы в первом еврокубковом матче в своей истории - первая встреча в рамках второго квалификационного раунда со словенским "Домжале" завершилась нулевой ничьей. Rusfootball.info рассказывает об историческом матче для команды из Башкортостана.
"Уфа": Беленов, Йокич, Тумасян, Неделчяру, Табидзе, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Обляков (Карп, 76), Игбун, Кротов (Фатай, 46)
"Домжале": Милич, Клеменчич, Широк, Мелньяк, Добровольц, Бизяк, Ибричич, Черин, Хусмани, Ибраими (Николсон, 84), Кирм
Предупреждения: Черин, 50, Салатич, 60, Хусаини, 67, Неделчяру, 70
О том, что этот матч не будет рядовым, я понял еще в начале июля, когда друзья, бывавшие на своих любимых "Зените", "Спартаке" и ЦСКА максимум один раз, начали спрашивать, когда же начнется продажа билетов на Лигу Европы - неискушенная игрой №1 во всем мире уфимская публика проснулась. До матча генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщал о том, что аншлага ожидать не стоит, но цифры должны получиться достойные. Кассы за час до матча могли говорить о двух вещах - или почти все билеты распроданы, или люди не успели решить рабочие дела, все-таки четверг на дворе.
В итоге стадион собрался почти полный, для местного "Нефтяника" это большая редкость. Наиболее активные фанаты даже подготовились, изготовив вот тай баннер.
Символично, что на этот матч из своего родного Ставрополя приехал Дмитрий Голубов, во многом благодаря которому "горожане" оказались в премьер-лиге. Все началось с того легендарного покера в ворота "Томи", а теперь "Уфа" уже в еврокубках. Сам Дмитрий игровую карьеру уже завершил, но фанаты его помнят и организовывают очереди за автографом и фото. В некоторых местах было даже трудно пройти.
А тем временем началась разминка. Взглянув на "Домжале", можно было предположить, что словенцы готовятся к заключительным минутам, когда может пригодиться затяжка времени.
Стартовый состав обошелся без неожиданностей, Боян Йокич успел поправиться и занял место на левой бровке, Живоглядов - на правой, а компанию Табидзе и Недельчару в центре обороны все же составил Тумасян, тогда как Никитин остался на лавке. У словенцев тоже без сюрпризов, разве что можно отметить отсутствие в стартовом составе нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона.
Болельщиков немного возмутило отсутствие гимна Лиги Европы, но его можно будет услышать только на групповом этапе, если "Уфа", конечно, туда доберется. Начало для хозяев выдалось немного нервным, все из-за стандартного положения, в прошлом году уфимцы c них немало пропустили. Вдобавок они часто теряли мяч, не подсказывая друг другу, и давали пространство возле своей штрафной, слишком прижимаясь, чем гости с удовольствием пользовались и били издали.
Время шло, а положение дел не менялось - "Уфа" впереди делом не могла зацепиться за матч, много ошибалась в передачах, а Кротов, такое чувство, прописался в оффсайде. После перерыва на водопой с мячом все чаще оказывались центральные защитники "Уфы", у которых особо не было вариантов продолжения атаки и им приходилось перекатывать мяч между собой. Искру надежды подарила концовка тайма, когда Живоглядову удалась проникающая передача в штрафную, Игбун успеха не снискал.
А вот самым богатыми на события выдались последние минуты, которые были омрачены травмой Вячеслава Кротова, дернувшего заднюю поверхность бедра, это гарантированный пропуск нескольких недель - ему на замену вышел Кехинде Фатаи, проваливший прошлый сезон и получивший новый шанс. В следующей же атаке уфимцы практически открыли счет, но мяч был выбит из ворот. Вдобавок что-то не поделили тренер "горожан" Виллиам и 35-летний главный тренер "Домжале Симон Рожман, что вылилось в противостояние тренерских штабов в подтрибунном помещении. Раскачались к перерыву.
Во втором тайме игра уже к 60-й минуте разбилась на отрезки, благодаря большому количеству фолов, жара также дала о себе знать, скорость замедлилась, что больше на руку было словенцам. Мяч очень много времени проводил в воздухе, что также сказывалось на качестве игры. Удивительно, что команды вообще имели на своем счету голевые моменты- с нашей стороны бил Фатаи, у гостей - Ибричич выцеливал девятку.
По моментам гости выглядели предпочтительнее, но ничья виделась более справедливым результатом, так в итоге и вышло. Хотя в концовке все же хозяева были ближе к голу - Пауревич не реализовал выход один на один. Этот результат больше на руку "Уфе", которая не пропустила в родных стенах. Теперь команда из медовой республики поедет на Балканы, где легко никому не бывает. Видно, что пока пока "горожане" не в лучших физических кондициях (Живоглядова и Облякова вообще было не узнать), несмотря на форсирование подготовки, да и взаимопонимание игроков оставляет делать лучшего.
Иван Уральский. Rusfootball.info
Лига Европы
2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия)
"Уфа" – "Домжале"
"Уфа": Беленов, Йокич, Тумасян, Неделчяру, Табидзе, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Обляков (Карп, 76), Игбун, Кротов (Фатай, 46)
"Домжале": Милич, Клеменчич, Широк, Мелньяк, Добровольц, Бизяк, Ибричич, Черин, Хусмани, Ибраими (Николсон, 84), Кирм
Предупреждения: Черин, 50, Салатич, 60, Хусаини, 67, Неделчяру, 70
О том, что этот матч не будет рядовым, я понял еще в начале июля, когда друзья, бывавшие на своих любимых "Зените", "Спартаке" и ЦСКА максимум один раз, начали спрашивать, когда же начнется продажа билетов на Лигу Европы - неискушенная игрой №1 во всем мире уфимская публика проснулась. До матча генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщал о том, что аншлага ожидать не стоит, но цифры должны получиться достойные. Кассы за час до матча могли говорить о двух вещах - или почти все билеты распроданы, или люди не успели решить рабочие дела, все-таки четверг на дворе.
В итоге стадион собрался почти полный, для местного "Нефтяника" это большая редкость. Наиболее активные фанаты даже подготовились, изготовив вот тай баннер.
Символично, что на этот матч из своего родного Ставрополя приехал Дмитрий Голубов, во многом благодаря которому "горожане" оказались в премьер-лиге. Все началось с того легендарного покера в ворота "Томи", а теперь "Уфа" уже в еврокубках. Сам Дмитрий игровую карьеру уже завершил, но фанаты его помнят и организовывают очереди за автографом и фото. В некоторых местах было даже трудно пройти.
Уфа pic.twitter.com/bDc6xG0ff4— Ivanuralskiy (@Ivanuralskiy) July 26, 2018
А тем временем началась разминка. Взглянув на "Домжале", можно было предположить, что словенцы готовятся к заключительным минутам, когда может пригодиться затяжка времени.
Тактика отрабатывается pic.twitter.com/dLHe6fJypG— Ivanuralskiy (@Ivanuralskiy) July 26, 2018
Стартовый состав обошелся без неожиданностей, Боян Йокич успел поправиться и занял место на левой бровке, Живоглядов - на правой, а компанию Табидзе и Недельчару в центре обороны все же составил Тумасян, тогда как Никитин остался на лавке. У словенцев тоже без сюрпризов, разве что можно отметить отсутствие в стартовом составе нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона.
Болельщиков немного возмутило отсутствие гимна Лиги Европы, но его можно будет услышать только на групповом этапе, если "Уфа", конечно, туда доберется. Начало для хозяев выдалось немного нервным, все из-за стандартного положения, в прошлом году уфимцы c них немало пропустили. Вдобавок они часто теряли мяч, не подсказывая друг другу, и давали пространство возле своей штрафной, слишком прижимаясь, чем гости с удовольствием пользовались и били издали.
Время шло, а положение дел не менялось - "Уфа" впереди делом не могла зацепиться за матч, много ошибалась в передачах, а Кротов, такое чувство, прописался в оффсайде. После перерыва на водопой с мячом все чаще оказывались центральные защитники "Уфы", у которых особо не было вариантов продолжения атаки и им приходилось перекатывать мяч между собой. Искру надежды подарила концовка тайма, когда Живоглядову удалась проникающая передача в штрафную, Игбун успеха не снискал.
А вот самым богатыми на события выдались последние минуты, которые были омрачены травмой Вячеслава Кротова, дернувшего заднюю поверхность бедра, это гарантированный пропуск нескольких недель - ему на замену вышел Кехинде Фатаи, проваливший прошлый сезон и получивший новый шанс. В следующей же атаке уфимцы практически открыли счет, но мяч был выбит из ворот. Вдобавок что-то не поделили тренер "горожан" Виллиам и 35-летний главный тренер "Домжале Симон Рожман, что вылилось в противостояние тренерских штабов в подтрибунном помещении. Раскачались к перерыву.
Во втором тайме игра уже к 60-й минуте разбилась на отрезки, благодаря большому количеству фолов, жара также дала о себе знать, скорость замедлилась, что больше на руку было словенцам. Мяч очень много времени проводил в воздухе, что также сказывалось на качестве игры. Удивительно, что команды вообще имели на своем счету голевые моменты- с нашей стороны бил Фатаи, у гостей - Ибричич выцеливал девятку.
По моментам гости выглядели предпочтительнее, но ничья виделась более справедливым результатом, так в итоге и вышло. Хотя в концовке все же хозяева были ближе к голу - Пауревич не реализовал выход один на один. Этот результат больше на руку "Уфе", которая не пропустила в родных стенах. Теперь команда из медовой республики поедет на Балканы, где легко никому не бывает. Видно, что пока пока "горожане" не в лучших физических кондициях (Живоглядова и Облякова вообще было не узнать), несмотря на форсирование подготовки, да и взаимопонимание игроков оставляет делать лучшего.
Иван Уральский. Rusfootball.info
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