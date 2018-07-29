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Бьорн Сигурдарсон: "Ростов" хочет попасть в Лигу Европы

Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон поделился эмоциями от победы над "Ахматом" в 1-м туре РПЛ (1:0).

"Великолепный вечер, рад, что мы победили и смогли взять три очка на старте сезона. Но главное, что вся команда показала хороший футбол.

Мотивировали ли неудачи в контрольных играх? Определенно это оказало влияние на настрой, мы сделали все для победы, мои партнеры действовали как единое целое и были вознаграждены за старания.

Счастлив забивать голы на "Ростов-Арене", это особенный стадион.

Конечно, у нас есть амбиции и мы хотим попасть по итогам сезона в Лигу Европы. Наша задача – быть как можно выше в турнирной таблице", - цитирует Сигурдарсона donnews.ru.
Теги: Ростов
Сегодня, 14:04
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№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:00) #
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Болеет за:
«Ростов»
Да мы не против - попадайте! laughing


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
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