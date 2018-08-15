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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Семак: будем делать все ради победы над минским "Динамо"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского "Динамо".
– Ходят разговоры, что Лига Европы не нужна "Зениту". Можете их прокомментировать?
– Я считаю, что она нам нужна. Будем делать все ради победы. Как сказал Кристиан Нобоа, шансы есть. Их сложно измерить математическим путем, но главное, что они есть. Будем делать все, чтобы хорошо сыграть и добиться победы.
– Кто может и не может принять участие в матче?
– Не готовится к игре Олег Шатов, получивший повреждение в последней игре. Остальные все готовы сыграть, за исключением тех, кто уже долгое время проходит реабилитацию.
– В первом матче "Зенит" ни разу не попал в створ ворот минского "Динамо", но при этом завтра нужно ударить как минимум четыре раза точно. Как собираетесь забивать?
– Как вы и сказали – нужно бить в створ: и чем больше, тем лучше. Но не всегда количество ударов в створ отражает созданные моменты: есть матчи, где мы много создаем, есть, где меньше. Моменты есть в каждой игре, и это самое главное.
– Что нужно сделать, чтобы пройти "Динамо"? Какие слабые места вы подметили у соперника?
– Слабые места есть у всех команд без исключения. Вопрос в том, как их получается использовать, ведь все знают, как играет «Барселона», но противостоять ей сложно. Все решают умение, состояние, психологические аспекты. Посмотрим, на каком уровне мы окажемся.
– Все отмечали, что основная причина поражения "Зенита" – разрывы между линиями. Как их избежать?
– Речь о разрывах между линиями вести сложно. Мы пропустили два мяча со стандартов, еще один после отскока. Это футбол, доля случайности есть в каждом забитом мяча. Что касается самой игры, то, наверное, результат-то уж точно не по делу.
В остальном – меня гораздо больше интересует, почему мы не забили. Получился достаточно сложный для нас день, но такое, к сожалению, случается в футболе. Разрывы были, есть и будут, и в них нет ничего страшного, тем более мы атаковали большими силами, чтобы отыграться.
ФК "Зенит"
– Ходят разговоры, что Лига Европы не нужна "Зениту". Можете их прокомментировать?
– Я считаю, что она нам нужна. Будем делать все ради победы. Как сказал Кристиан Нобоа, шансы есть. Их сложно измерить математическим путем, но главное, что они есть. Будем делать все, чтобы хорошо сыграть и добиться победы.
– Кто может и не может принять участие в матче?
– Не готовится к игре Олег Шатов, получивший повреждение в последней игре. Остальные все готовы сыграть, за исключением тех, кто уже долгое время проходит реабилитацию.
– В первом матче "Зенит" ни разу не попал в створ ворот минского "Динамо", но при этом завтра нужно ударить как минимум четыре раза точно. Как собираетесь забивать?
– Как вы и сказали – нужно бить в створ: и чем больше, тем лучше. Но не всегда количество ударов в створ отражает созданные моменты: есть матчи, где мы много создаем, есть, где меньше. Моменты есть в каждой игре, и это самое главное.
– Что нужно сделать, чтобы пройти "Динамо"? Какие слабые места вы подметили у соперника?
– Слабые места есть у всех команд без исключения. Вопрос в том, как их получается использовать, ведь все знают, как играет «Барселона», но противостоять ей сложно. Все решают умение, состояние, психологические аспекты. Посмотрим, на каком уровне мы окажемся.
– Все отмечали, что основная причина поражения "Зенита" – разрывы между линиями. Как их избежать?
– Речь о разрывах между линиями вести сложно. Мы пропустили два мяча со стандартов, еще один после отскока. Это футбол, доля случайности есть в каждом забитом мяча. Что касается самой игры, то, наверное, результат-то уж точно не по делу.
В остальном – меня гораздо больше интересует, почему мы не забили. Получился достаточно сложный для нас день, но такое, к сожалению, случается в футболе. Разрывы были, есть и будут, и в них нет ничего страшного, тем более мы атаковали большими силами, чтобы отыграться.
ФК "Зенит"
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