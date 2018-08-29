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Стивен Джеррард: искусственное поле "Уфы" для нас не проблема

Стивен Джеррард: искусственное поле "Уфы" для нас не проблемаГлавный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от ответной встречи с «Уфой» в рамках последнего раунда квалификации Лиги Европы и заверил, что искусственное покрытие стадиона «Нефтяник» не станет для его команды проблемой, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Мы играли с «Уфой» неделю назад, но этот матч начнётся с чистого листа. Мы уверены в себе, верим, что все получится.

Мы сыграли много важных матчей, предыдущие семь игр в Лиге Европы получились хорошими. Нам предстоит очень ответственный матч, но постараемся играть более расслабленно. Эта игра не будет из ряда вон выходящей. Я уверен в своих игроках.

– Альфредо Морелос покинет команду?

– Это хороший игрок, он всегда отдается игре. Надеюсь, вопрос с контрактом будет улажен, и Альфредо останется с нами. Верю, что он, как и остальные футболисты, отдаст все силы.

– Будете ли вы смотреть уфимский стадион?

– Завтра утром посмотрим искусственное поле. Насколько важным фактором будет покрытие? Это не проблема. В Шотландии есть несколько команд с таким поле, у нас есть искусственное поле.

– Как готовились к игре с учетом перелета?

– Подготовка была проведена в Глазго. Перелеты занимают существенное время.

– Как изменится состав команды?

– Это секрет!

– Первый тренер «Уфы» Андрей Канчельскис играл в Глазго. Видели ли вы его игру?

– Я его знаю, это фантастический игрок. К сожалению, он играл против «Ливерпуля». Но его уважали и уважают, я даже общался с ним.

– Кого считаете главной ударной силой «Уфы»?

– Я знаю все слабые и сильные стороны «Уфы» и её игроков, кого-то выделять не стоит.
Теги: Джеррард Рейнджерс Уфа
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