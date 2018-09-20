Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:13
Жена Глушакова: Денис хочет забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты - 80 тыс (21)
Жена Глушакова: Денис хочет забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты - 80 тыс (21)
11:31
Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
10:00
Скандалы, интриги, Лига Европы (2)
Скандалы, интриги, Лига Европы (2)
09:30
Юрий Семин: все только начинается! (2)
Юрий Семин: все только начинается! (2)
08:27
В Новороссийске началсь давка во время продажи билетов на матч Кубка России "Черноморец" - "Спартак" (2)
В Новороссийске началсь давка во время продажи билетов на матч Кубка России "Черноморец" - "Спартак" (2)
01:03
Болельщики "Виктории" после пенальти Влашича начали кидать на поле бутылки, монеты и кресло (видео) (6)
Болельщики "Виктории" после пенальти Влашича начали кидать на поле бутылки, монеты и кресло (видео) (6)
00:38
Фернадес и Влашич - лучшие, центральные защитники и опорник - слабоваты. Оценки ЦСКА по итогам матча в Пльзени
Фернадес и Влашич - лучшие, центральные защитники и опорник - слабоваты. Оценки ЦСКА по итогам матча в Пльзени
Константин Генич прогнозирует "Зениту" тяжелый выезд в Данию
Телекомментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Зенит" на выезде сыграет с "Копенгагеном".
"Копенгаген" - лидер в своего чемпионата.Тренирует датчан уже довольно давно известный специалист Столе Сольбаккен, и они всегда у себя дома играют достаточно высоко, показывая интересный, современный футбол. Также за эту команду сейчас играет Даме Н’Дойе, который нам прекрасно знаком по выступлениям в России, в частности за Локомотив.
"Зениту" будет непросто, исходя из того, что игра выездная, а впереди у него непростой матч против «Локомотива» в чемпионате. У железнодорожников на два дня времени больше для подготовки к этой игре, поэтому правильно ротировать состав и силы — одна из основных задач для Сергей Семака. Но пока все идет хорошо, и надо этим пользоваться.
Думаю, у "Зенита" есть неплохие возможности не проиграть в этом матче. Я поставлю на ничью 1:1", — сказал Генич.
Sport24
"Копенгаген" - лидер в своего чемпионата.Тренирует датчан уже довольно давно известный специалист Столе Сольбаккен, и они всегда у себя дома играют достаточно высоко, показывая интересный, современный футбол. Также за эту команду сейчас играет Даме Н’Дойе, который нам прекрасно знаком по выступлениям в России, в частности за Локомотив.
"Зениту" будет непросто, исходя из того, что игра выездная, а впереди у него непростой матч против «Локомотива» в чемпионате. У железнодорожников на два дня времени больше для подготовки к этой игре, поэтому правильно ротировать состав и силы — одна из основных задач для Сергей Семака. Но пока все идет хорошо, и надо этим пользоваться.
Думаю, у "Зенита" есть неплохие возможности не проиграть в этом матче. Я поставлю на ничью 1:1", — сказал Генич.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.