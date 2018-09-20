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Константин Генич прогнозирует "Зениту" тяжелый выезд в Данию

Телекомментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Зенит" на выезде сыграет с "Копенгагеном".

"Копенгаген" - лидер в своего чемпионата.Тренирует датчан уже довольно давно известный специалист Столе Сольбаккен, и они всегда у себя дома играют достаточно высоко, показывая интересный, современный футбол. Также за эту команду сейчас играет Даме Н’Дойе, который нам прекрасно знаком по выступлениям в России, в частности за Локомотив.

"Зениту" будет непросто, исходя из того, что игра выездная, а впереди у него непростой матч против «Локомотива» в чемпионате. У железнодорожников на два дня времени больше для подготовки к этой игре, поэтому правильно ротировать состав и силы — одна из основных задач для Сергей Семака. Но пока все идет хорошо, и надо этим пользоваться.

Думаю, у "Зенита" есть неплохие возможности не проиграть в этом матче. Я поставлю на ничью 1:1", — сказал Генич.

Sport24
Теги: Зенит Копенгаген Генич
Сегодня, 14:13
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да на результат вообще плевать.Главное без травм и Локо раскатать.В чемпе все шансы взять золото и нужно делать отрыв,в ЛЕ шансы максимум четвертьфинал.Толку силы тратить,тем более со скамейкой минимальной?Недаром в Европе многие клубы вторыми составами такие матчи проводят.И правильно делают.Финансово это почти ничего не дает,титулов тоже,а вот травмы,усталости и прочее запросто.Очки для России?Это не забота Зенита что бы условные Уфа или Урал в Европе играли.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:28) #
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Зенит лучшая команда России и поэтому ему будет всегда легко. Генич идет со своими питарасиками пешей походкой.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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