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Екатеринбург Уфа
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Безыдейный "Спартак". Оценки красно-белых за матч в Вене
Пустота в первом тайме и бесконечные офсайды в тайме втором. "Спартак" в Австрии рпзочаровал.
Александр Максименко - 3,0
Сухой статистикой РПЛ Максименко похвастаться в еврокубках не может. В 2 из 3 матчей он пропускает. При этом в Вене не было привоза, как в Салониках. Но и чудес, как в Краснодаре тоже. В первом голе Александр вытащил сложный удар, но помешали колени Тимофеева. А Мурга остановить было нереально.
Николай Рассказов - 3,0
Пока Ещенко увлечен ежедневным скроллингом, его позиция полностью перешла к Рассказову. Николай практически безгрешен в обороне. Он не теряет позицию, настойчив в отборе. Осталось только прокачаться в атаке. Один проход за матч - маловато будет.
Сальваторе Боккетти - 3,5
Итальянец перестал привозить на пустом месте. Против австрийцев у него 4 отбора и 1 перехват. Не самый плохой показатель, учитывая, что с середины второго тайма хозяева особо не давили. Как и Рассказову, Боккетти не хватило нормального паса в атаке.
Георгий Джикия - 2,5
Неудачно для Джикии складываются матчи с капитанской повязкой. 2 игры - 2 поражения. К желанию и настрою Джикии претензий нет, а вот по игре Георгий наошибался. Второй гол полностью лежит на совести нового капитана.
Лоренсо Мельгарехо - 3,5
Лучший игрок матча в составе красно-белых. Вся острота впереди исходила именно от парагвайца. В первом тайме он создал опасный момент, навесив на Тимофеева. Во втором - заработал штрафной, с которого чуть не забил Фернандо. Под конец матча откровенно устал и много ошибался.
Фернандо - 2,5
Не потянул бразилец с генерацией идей. Хотя многие на него смотрели, как на потенциального лидера "Спартака". Но Фернандо вновь заставляет бомбить болельщиков по поводу своей стабильности. 82 процента точных передач - это никуда не годится.
Роман Зобнин - 3,0
Российский полузащитник сыграл ниже своего уровня. 1 удачная обводка за весь матч. По дриблингу - это худший показатель Зобнина в сезоне. Да и вся игра была совсем не впечатляющей.
Артем Тимофеев - 2,0
Автор автогола. Занял на угловом полупозицию, которая и привела к пропущенному мячу. Не забил после классного навеса Мельгарехо, мало помогал впереди. Прибавил только после перевода на правый край, но ненадолго.
Александр Ломовицкий - 2,0
2 раза шел в обводку, и обе попытки завершились провалом. Для тех, кто не видел предсезонку клуба, попадание Ломовицкого в основу - большой вопрос. В Вене он ни разу не ударил по воротам, сделал только 8 точных передач. Удручают такие цифры.
Педро Роша - 1,5
Бразилец так и не понял, что от него хотят. На фланге он не тянет не только как Квинси Промес, но даже как Квинси Овусу-Обейе. Он постоянно отказывается от встреч с мячом. То бежит не туда. То, наоборот, не бежит. Его единственный удар в сторону парковки - это апогей.
Зе Луиш - 2,0
Король офсайдов. Он даже карточку заработал, когда оспаривал свой офсайд. Если Зе не попадал в офсайд сам, то помогал в этом партнерам. В подыгрыше явно уступает Адриано. Скорее всего, проиграет бразильцу позицию.
Ивелин Попов - 2,0 Александр Самедов - 2,0 Михаил Игнатов - б/о
Замены были неубедительными, а самое главное - несвоевременными. Но это больше к тренеру, чем к игрокам.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Александр Максименко - 3,0
Сухой статистикой РПЛ Максименко похвастаться в еврокубках не может. В 2 из 3 матчей он пропускает. При этом в Вене не было привоза, как в Салониках. Но и чудес, как в Краснодаре тоже. В первом голе Александр вытащил сложный удар, но помешали колени Тимофеева. А Мурга остановить было нереально.
Николай Рассказов - 3,0
Пока Ещенко увлечен ежедневным скроллингом, его позиция полностью перешла к Рассказову. Николай практически безгрешен в обороне. Он не теряет позицию, настойчив в отборе. Осталось только прокачаться в атаке. Один проход за матч - маловато будет.
Сальваторе Боккетти - 3,5
Итальянец перестал привозить на пустом месте. Против австрийцев у него 4 отбора и 1 перехват. Не самый плохой показатель, учитывая, что с середины второго тайма хозяева особо не давили. Как и Рассказову, Боккетти не хватило нормального паса в атаке.
Георгий Джикия - 2,5
Неудачно для Джикии складываются матчи с капитанской повязкой. 2 игры - 2 поражения. К желанию и настрою Джикии претензий нет, а вот по игре Георгий наошибался. Второй гол полностью лежит на совести нового капитана.
Лоренсо Мельгарехо - 3,5
Лучший игрок матча в составе красно-белых. Вся острота впереди исходила именно от парагвайца. В первом тайме он создал опасный момент, навесив на Тимофеева. Во втором - заработал штрафной, с которого чуть не забил Фернандо. Под конец матча откровенно устал и много ошибался.
Фернандо - 2,5
Не потянул бразилец с генерацией идей. Хотя многие на него смотрели, как на потенциального лидера "Спартака". Но Фернандо вновь заставляет бомбить болельщиков по поводу своей стабильности. 82 процента точных передач - это никуда не годится.
Роман Зобнин - 3,0
Российский полузащитник сыграл ниже своего уровня. 1 удачная обводка за весь матч. По дриблингу - это худший показатель Зобнина в сезоне. Да и вся игра была совсем не впечатляющей.
Артем Тимофеев - 2,0
Автор автогола. Занял на угловом полупозицию, которая и привела к пропущенному мячу. Не забил после классного навеса Мельгарехо, мало помогал впереди. Прибавил только после перевода на правый край, но ненадолго.
Александр Ломовицкий - 2,0
2 раза шел в обводку, и обе попытки завершились провалом. Для тех, кто не видел предсезонку клуба, попадание Ломовицкого в основу - большой вопрос. В Вене он ни разу не ударил по воротам, сделал только 8 точных передач. Удручают такие цифры.
Педро Роша - 1,5
Бразилец так и не понял, что от него хотят. На фланге он не тянет не только как Квинси Промес, но даже как Квинси Овусу-Обейе. Он постоянно отказывается от встреч с мячом. То бежит не туда. То, наоборот, не бежит. Его единственный удар в сторону парковки - это апогей.
Зе Луиш - 2,0
Король офсайдов. Он даже карточку заработал, когда оспаривал свой офсайд. Если Зе не попадал в офсайд сам, то помогал в этом партнерам. В подыгрыше явно уступает Адриано. Скорее всего, проиграет бразильцу позицию.
Ивелин Попов - 2,0 Александр Самедов - 2,0 Михаил Игнатов - б/о
Замены были неубедительными, а самое главное - несвоевременными. Но это больше к тренеру, чем к игрокам.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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