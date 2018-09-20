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"Зальцбург" в гостях победил "Лейпциг", "Спортинг" выиграл у "Карабаха"

"Зальцбург" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях победил "Лейпциг" со счетом 3:2.

Лига Европы

1 тур

"РБ Лейпциг" – "Ред Булл Зальцбург" 2:3

Голы: Даббур, 20, Айдара, 22, Лаймер, 70, Поульсен, 82, Гульбрандсен, 89

"РБ Лейпциг": Мвого, Мукиэле (Хальстенберг 46), Юпамекано, Конате, Лаймер, Ильзанкер, Кампль, Брума (Демме, 46), Забитцер, Матеус, Огустен (Поульсен, 46)

"Ред Булл Зальцбург": Вальке, Ляйнер, Ульмер, Рамальо, Понграчич, Айдара, Самассеку, Ябо (Минамино, 71), Шлагер (Юнузович, 86), Вольф, Даббур (Гульбрандсен, 84)

Предупреждения: Шлагер, 29, Айдара, 79, Поульсен, 85, Понграчич, 90+3

"Спортинг" – "Карабах" 2:0

Голы: Рафаэл, 54, Кабрал, 88

"Спортинг": Сален, Ристовски, Коатес, Матьё (Пинту, 75), Батталья, Фернандеш, Гудель, Акунья, Нани (Кабрал, 87), Монтеро, Рафаэл

"Карабах": Вагнер, Медведев (Гусейнов, 62), Жезничак, Гусейнов, Гуррье, Гараев, Зубир (Абдуллаев, 68), Диниев (Мичел, 58), Озобич, Эмегара, Мадатов

Предупреждения: Мадатов, 33
Теги: Зальцбург РБ Лейпциг
Вчера, 23:58
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