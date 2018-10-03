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Мурад Мусаев: подстраиваться под "Севилью" не планируем - будем играть в свой футбол

Мурад Мусаев: подстраиваться под "Севилью" не планируем - будем играть в свой футболГлавный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев пообщался с журналистами в преддверии матча второго тура Лиги Европы против "Севильи".


- "Севилья" в прошедшем туре в Испании обыграла мадридский "Реал", который вчера проиграл ЦСКА. Можно ли говорить, что нам достался более сложный соперник, чем армейцам?

- Мы смотрели игру с "Реалом", они обыграли их абсолютно по делу и могли забить не 3, а 6. Но игра на игру не приходится. Уровень обеих команд очень высок. Это команды топового уровня. ЦСКА вчера было очень не легко. И нам также предстоит тяжелая игра.

- Определились ли вы со стартовым составом? Будете ли вы учитывать предстоящий матч с "Зенитом"?

- По составу определились на 90%. О "Зените" пока не думаем, все мыли только о "Севилье". В состав войдут те, кто лучше всего готов на данный момент.

- Будет ли в этом матче "Краснодар" строить игру от себя или подстроится под более маститого соперника?

- В каждой игре мы стараемся играть в атакующий футбол. Мы не отходим от своей модели игры. У нас нет оборонительного плана. Возможно такой серьезный соперник как "Севилья" заставит нас играть с оглядкой на свои ворота, но могу заверить, что мы также сделаем ставку на атакующий комбинационный футбол.

- Обычно на пресс-конференции приходит Олег Фоменко. Связана ли эта рокировка с тем, что это, наверное, самый большой матч в вашей карьере?

- По эти вопросам лучше обращаться к нашему пресс-аташе. По поводу важности игры вы правы - это главный матч в моей карьере.

- Все ли игроки здоровы и готовы к матчу?

- На сегодняшний момент не тренируются в общей группе только Страннберг и Игнатьев. Небольшие вопросы по Ари, но это прояснится на сегодняшней тренировке. А все остальные готовы.

- Если, не дай Бог, травмируется Ари, есть ли еще какие то варианты у "Краснодара" в атаке?

- Конечно есть. Но озвучить я их не могу. Надеюсь, что до них все таки не дойдет.

- Есть ли у команды цель в Лиге Европы? Хотя бы какая то планка минимум?

- Минимум - это выход из группы. При хорошем качестве футбола.

Rusfootball
Теги: Мусаев Краснодар Севилья
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№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 13:34) #
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