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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мурад Мусаев: подстраиваться под "Севилью" не планируем - будем играть в свой футбол
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев пообщался с журналистами в преддверии матча второго тура Лиги Европы против "Севильи".
- "Севилья" в прошедшем туре в Испании обыграла мадридский "Реал", который вчера проиграл ЦСКА. Можно ли говорить, что нам достался более сложный соперник, чем армейцам?
- Мы смотрели игру с "Реалом", они обыграли их абсолютно по делу и могли забить не 3, а 6. Но игра на игру не приходится. Уровень обеих команд очень высок. Это команды топового уровня. ЦСКА вчера было очень не легко. И нам также предстоит тяжелая игра.
- Определились ли вы со стартовым составом? Будете ли вы учитывать предстоящий матч с "Зенитом"?
- По составу определились на 90%. О "Зените" пока не думаем, все мыли только о "Севилье". В состав войдут те, кто лучше всего готов на данный момент.
- Будет ли в этом матче "Краснодар" строить игру от себя или подстроится под более маститого соперника?
- В каждой игре мы стараемся играть в атакующий футбол. Мы не отходим от своей модели игры. У нас нет оборонительного плана. Возможно такой серьезный соперник как "Севилья" заставит нас играть с оглядкой на свои ворота, но могу заверить, что мы также сделаем ставку на атакующий комбинационный футбол.
- Обычно на пресс-конференции приходит Олег Фоменко. Связана ли эта рокировка с тем, что это, наверное, самый большой матч в вашей карьере?
- По эти вопросам лучше обращаться к нашему пресс-аташе. По поводу важности игры вы правы - это главный матч в моей карьере.
- Все ли игроки здоровы и готовы к матчу?
- На сегодняшний момент не тренируются в общей группе только Страннберг и Игнатьев. Небольшие вопросы по Ари, но это прояснится на сегодняшней тренировке. А все остальные готовы.
- Если, не дай Бог, травмируется Ари, есть ли еще какие то варианты у "Краснодара" в атаке?
- Конечно есть. Но озвучить я их не могу. Надеюсь, что до них все таки не дойдет.
- Есть ли у команды цель в Лиге Европы? Хотя бы какая то планка минимум?
- Минимум - это выход из группы. При хорошем качестве футбола.
Rusfootball
- "Севилья" в прошедшем туре в Испании обыграла мадридский "Реал", который вчера проиграл ЦСКА. Можно ли говорить, что нам достался более сложный соперник, чем армейцам?
- Мы смотрели игру с "Реалом", они обыграли их абсолютно по делу и могли забить не 3, а 6. Но игра на игру не приходится. Уровень обеих команд очень высок. Это команды топового уровня. ЦСКА вчера было очень не легко. И нам также предстоит тяжелая игра.
- Определились ли вы со стартовым составом? Будете ли вы учитывать предстоящий матч с "Зенитом"?
- По составу определились на 90%. О "Зените" пока не думаем, все мыли только о "Севилье". В состав войдут те, кто лучше всего готов на данный момент.
- Будет ли в этом матче "Краснодар" строить игру от себя или подстроится под более маститого соперника?
- В каждой игре мы стараемся играть в атакующий футбол. Мы не отходим от своей модели игры. У нас нет оборонительного плана. Возможно такой серьезный соперник как "Севилья" заставит нас играть с оглядкой на свои ворота, но могу заверить, что мы также сделаем ставку на атакующий комбинационный футбол.
- Обычно на пресс-конференции приходит Олег Фоменко. Связана ли эта рокировка с тем, что это, наверное, самый большой матч в вашей карьере?
- По эти вопросам лучше обращаться к нашему пресс-аташе. По поводу важности игры вы правы - это главный матч в моей карьере.
- Все ли игроки здоровы и готовы к матчу?
- На сегодняшний момент не тренируются в общей группе только Страннберг и Игнатьев. Небольшие вопросы по Ари, но это прояснится на сегодняшней тренировке. А все остальные готовы.
- Если, не дай Бог, травмируется Ари, есть ли еще какие то варианты у "Краснодара" в атаке?
- Конечно есть. Но озвучить я их не могу. Надеюсь, что до них все таки не дойдет.
- Есть ли у команды цель в Лиге Европы? Хотя бы какая то планка минимум?
- Минимум - это выход из группы. При хорошем качестве футбола.
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