Мурад Мусаев: подстраиваться под "Севилью" не планируем - будем играть в свой футбол

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев пообщался с журналистами в преддверии матча второго тура Лиги Европы против "Севильи".- Мы смотрели игру с "Реалом", они обыграли их абсолютно по делу и могли забить не 3, а 6. Но игра на игру не приходится. Уровень обеих команд очень высок. Это команды топового уровня. ЦСКА вчера было очень не легко. И нам также предстоит тяжелая игра.- По составу определились на 90%. О "Зените" пока не думаем, все мыли только о "Севилье". В состав войдут те, кто лучше всего готов на данный момент.- В каждой игре мы стараемся играть в атакующий футбол. Мы не отходим от своей модели игры. У нас нет оборонительного плана. Возможно такой серьезный соперник как "Севилья" заставит нас играть с оглядкой на свои ворота, но могу заверить, что мы также сделаем ставку на атакующий комбинационный футбол.- По эти вопросам лучше обращаться к нашему пресс-аташе. По поводу важности игры вы правы - это главный матч в моей карьере.- На сегодняшний момент не тренируются в общей группе только Страннберг и Игнатьев. Небольшие вопросы по Ари, но это прояснится на сегодняшней тренировке. А все остальные готовы.- Конечно есть. Но озвучить я их не могу. Надеюсь, что до них все таки не дойдет.- Минимум - это выход из группы. При хорошем качестве футбола.