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Каррера о матче ЦСКА -"Реал": мои игроки любят играть в футбол, мы не умеем обороняться 90 минут (видео)

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов перед предстоящим матчем 2-го тура Лиги Европы против "Вильярреала" и прокомментировал победу ЦСКА над "Реалом", передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.



- Все ли футболисты готовы к игре?

- Помимо Жиго и Кутепова все готовы...

- И Педро Роша тоже?

- Да, он тоже не сможет сыграть.

- Понравился ли вам эксперимент со схемой 4-2-3-1? И стоит ли нам ждать подобную расстановку завтра?

- Касаемо матча с "Ростовом". Это была странная игра, и схема не повлияла на неудачный итог. Просто нелегко играть с командой, которая так обороняется.

Безусловно мы совершили некоторые ошибки, но у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к предстоящему матчу и исправить прошлые недочеты.

- Последние результаты не самые радужные, какова психологическая обстановка в команде?

- Когда нет позитивных результатов, команда находится в неких волнениях. Моя задача дать понять ребятам, что неудачные матчи нужно оставить в прошлом, а думать о будущем, работать и исправлять ошибки.

- Смотрели ли вы вчерашний матч ЦСКА? И не считаете ли, что "Спартаку" стоит начать брать пример с армейцев?

- Каждая команда играет по своему и по-разному подходит к каждому отдельному матчу, исходя из своих возможностей.

В моей команде большинство игроков любит играть в футбол. И мы не умеем обороняться в своей штрафной все 90 минут.

- В чем главная опасность "Вильярреала"?

- У них очень скоростная команда, мы уделим повышенное внимание их контратакам. Мы должны лишить их пространства.

- Недавно команда на базе получила бронзовые медали за прошлый сезон. Вы не пробовали с помощью этого поднять моральный дух в коллективе?

- Я не отвечал за организацию этого мероприятия.
Теги: Каррера Спартак Вильярреал Rвидео
Сегодня, 14:30
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11
(1)
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
Посмотрим как вы будете играть с Вильяреалом.



Ты уже о грустном...?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лимончег
А в матче с Ливером в Москве что было?

В матче с основой Ливера был конечно отскок, как и у вас вчера, но только с дублем
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№9 Написал: Лимончег (Сегодня, 14:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Мне кажется с Вильярреалом будет последний матч Карреры у руля спартака. А после них будет матч с Енисеем, а там Аленичев...ну вы поняли smirk Он костьми ляжет, чтобы спартак обыграть, для него это вопрос чести
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№8 Написал: лад USSR (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: horse72
Любить играть и уметь играть не одно и тоже.

Золотые слова.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: Лимончег (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Сравнивать нужно равноценные турниры,Спартак одержал самую крупную победу в ЛЧ из наших клубов,разгромив 5:1 Севильи,а не играл на отбой весь матч,вот о чем речь

А в матче с Ливером в Москве что было? не игра на отбой? smirk Севилью они обыграли laughing Севилья это не Реал, который 3 раза подряд ЛЧ выиграл smirk когда спартак вообще обыгрывал в последний раз топ-клуб?

Цитата: Manchester United
Сравнивать нужно равноценные турниры

очень верно подмечено мы в ЛЧ, а вы - в г0вночашке laughing
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 14:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В моей команде большинство игроков любит играть в футбол. И мы не умеем обороняться в своей штрафной все 90 минут.

Любить играть и уметь играть не одно и тоже. Если соперник сильнее тебя в каком либо компоненте надо лишить его этого преимущества, один и методов насытить оборону и играть от нее. Одним словом меняйте тренера мясные.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Даун тупорылый, а как ещё играть с лучшим клубом мира? Твоё дерьмо спротак уже бы в первом тайме похоронили, был лучшего мнения о Карреры, оказался неадекват свиной
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Manchester United,
Спартак и самое крупное поражение потерпел 7:0.

Очевидно, что Вильярреал точно не сильнее РМ.

А ЛЧ или ЛЕ не так уж важно.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Sergeevich

Посмотрим как вы будете играть с Вильяреалом

Сравнивать нужно равноценные турниры,Спартак одержал самую крупную победу в ЛЧ из наших клубов,разгромив 5:1 Севильи,а не играл на отбой весь матч,вот о чем речь
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
laughing
Вот юморист.

Посмотрим как вы будете играть с Вильяреалом.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:31) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
Тонко,корректно и по делу
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
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