"Зенит" в прошлом сезоне заработал почти 8,7 млн евро за выступление в Лиге Европы

"Зенит" заработал почти 8,7 миллиона евро за выступление в Лиге Европы в прошлом сезоне, сообщает официальный сайт УЕФА.Общий доход "Зенита" составил 8 674 405 евро. Из них 1,25 миллиона петербургская команда получила за участие в плей-офф, а почти 7,5 млн – за участие в групповом этапе, в качестве бонуса за выступление (за победы, ничьи и первое место в группе) и выплаты по маркетинговому пулу."Локомотив" заработал за свое выступление почти 8,5 млн евро. Точная сумма дохода железнодорожников, которые также дошли до 1/8 финала, составила 8 445 269 евро.