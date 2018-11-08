Андрей Синицын: "Стандард" достаточно силен, но все в наших руках

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын поделился ожиданиями от предстоящего матча против бельгийского "Стандарда"."Игра, которую мы продемонстрировали в первом матче с бельгийским "Стандардом", говорит о том, что мы можем набирать очки в играх с этой командой. Безусловно, соперник достаточно силен и дома нам не будет просто, но всё в наших руках", - сказал голкипер.