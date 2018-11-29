"Спартак" дома потерпел поражение от "Рапида"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

"Спартак" дома потерпел поражение от "Рапида"

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" дома уступил "Рапиду".

Лига Европы

5 тур

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)

"Спартак" – "Рапид" В 1:2

Голы: Зе Луиш, 20, Мюльдюр, 80, Шобесбергер, 90+1

"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Мельгарехо (Попов, 81), Глушаков, Тимофеев, Ханни (Самедов, 72), Зе Луиш, Луис Адриано.

"Рапид": Штребингер, Мюльдюр, Барач, Болинголи, Поцман, Мартич, Кнасмюлльнер, Любичич (Шваб, 64), Хофман, Алар (Шобесбергер, 64), В. Бериша (Турнвальд, 80).

Предупреждения: Барач, 27, Мартич, 41, Хофман, 59, Глушаков, 73
Теги: Спартак Рапид
Сегодня, 20:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
154
(7)
Вернуться назад   1 2 3 4 5 6   Следующая страница
#154  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 21:46)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лечащий Врач,
сначала думай - потом пиши, если есть чем думать....


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#153  Thor   (Сегодня, 21:44)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ромашка в полном составе и во всей красе ... Или Кононов специально их всех ставит , чтобы убедить Федуна избавиться от шлака ? Можно сколько угодно делать коллективные фотки из раздевалки в футболках с цифрой 8 , но это никого не сможет обмануть. Если они физически перестают бегать после 60 й минуты , то никакие духопод'емные фотосессии не помогут
Федун и его "токсичные" менеджеры исключительно грамотное управленческое решение приняли , уволили Карреру , выплатили неустойку , наняли нового тренера и получили тот же результат ?
Если нет разницы , зачем платить один раз , когда можно заплатить два раза. ?


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#152  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 21:43)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
да накуй он нужен, этот тряпичный тренер с такими тактиками?он окончательно похоронит Спартак с таким подходом.

Говорят ваши эмоции.Всё будет хорошо.Поговорим завтра на свежую голову


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#151  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 21:41)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Я за Спартак с 1975 болею.Много чего было,но никто не отворачивался.Мы не бомжи флюгерные

Ну я в силу своей молодости не могу похвалиться этим. Болеть за Спартак начал во времена Тихонова. но говна уже хватило. От Спартака не отворачиваюсь. Отворачиваюсь от того что в нем происходит...


--------------------
Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#150  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:40)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Пивовед
куда смотреть ?в команде катастрофа.не льстите себе, что Спартак в таблице сейчас в двух победах от Лиги Чемпионов.эти победы ещё нужно взять, а кем ? вот этим вот мусором во главе с Пи3датым Парнем в воротах и тренером, который в них верит ?весной эти люди будут смотреть в ФНЛ, подсчитывая себе шансы на более удобного соперника в стыках.

Согласитесь,сегодняшнее поражение-не его вина.Не может никто за две недели ни в чём разобраться,я не прав? А вот если весной поставит Реброва в ворота,я первый пойду орать против него.
И ещё-вы заметили,что с Крыльями был всего один Длинный пас,всё от того же Комбарова.в никуда.Остальные уже стали понимать


согласитесь и Вы, что перед приходом на новое место работы любой тренер обязательно смотрит свою будущую команду со стороны
его задача- не повторять ошибок предшественника, привнести в команду что-то новое- в тактике, в стратегии, в методах подготовки тренировочного процесса.

что же мы увидели сейчас ?
*новый тренер* немедленно вернул в состав весь мусор, от которого с такой кровью избавлялся Итальянец.
мгновенно в рамке ворот нарисовался Ребров- такой камбэк не мог предположитьтвообще никто, да и сам он окуел, периодически подхоранивая свою карьеру в немногочисленных интервью, понимая- ТОГДА- что пора бы и заканчивать.

да, Максименко косяпорил, но он молод и способен обучаться, и вообще - пару раз внятно тащил,
но в воротах теперь похоже опять железобетонно- старое говно.
про остальных вообще некуй.
что, опытный тренер Кононов не видит, что Комбаров тупо отбывает номер на поле?
что там где Глушаков- там скандал и дрязги ?

что. Кононов не видел проблесков игры у молодёжки. которую начал подтягивать Каррера?

Кононов не просто повторяет ошибки- он пляшет гопак на граблях.

та мало того- недавно он заявил. что он ВЕРИТ В Е Р И Т в тех. кто слил Итальянца.
этот придурок считает себя бессмертным и неуязвимым ?

да накуй он нужен, этот тряпичный тренер с такими тактиками?
он окончательно похоронит Спартак с таким подходом.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#149  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 21:38)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
где багаж карерры ?


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#148  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 21:37)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DedMoroZ
Зачем поддерживать придурка,который надолго в команде не собирается задерживаться?! Иначе чем объяснить его веру в ромашку и то,что он через этих престарелых игрочишек собрался строить игру.

Да не верит он в неё!!! Он две недели в клубе!!! Дайте хотя бы два месяца


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#147  Kostik   (Сегодня, 21:37)
  • -1
  •  (1)
online

Ему понадобится 4 месяца, чтобы понять, что с этими ребятами каши не сваришь
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#146  DedMoroZ  Россия (Сегодня, 21:36)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Поддержать нового тренера

Зачем поддерживать придурка,который надолго в команде не собирается задерживаться?! Иначе чем объяснить его веру в ромашку и то,что он через этих престарелых игрочишек собрался строить игру.
Регистрация: 12.02.2012 [жалоба]
#145  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 21:35)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
..,а когда у него эта вера закончится , кто-нибудь из руководства команды , вернёт её ему.

Хватит пессимистировать! Лучше посмейтесь,как две шлюхи на нашей ветке пыжатся

Цитата: ieskela123
Сорян... но это уже без меня. Пока не увижу изменений в клубе пусть варятся в своем соку.

Я за Спартак с 1975 болею.Много чего было,но никто не отворачивался.Мы не бомжи флюгерные


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#144  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 21:32)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Мне Каррера очень импонировал как Мужик,а не луческу.Он,наверно,хотел сделать лучше всем нам.Но......."Революция пожирает своих детей".А как тренер он ещё слаб,будьте честны перед самим собой. Поддержать нового тренера!!! Потом будем "чепчики" вверх бросать,увидите

Сорян... но это уже без меня. Пока не увижу изменений в клубе пусть варятся в своем соку.


--------------------
Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#143  DMS  Советский союз (Сегодня, 21:32)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чпок-арена и убогий клубишко в лучших традициях. Жаль. пропустил такое зрелище. laughing
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#142  Шмайхель   (Сегодня, 21:31)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
кононов никуя не сделает, - и не будет делать-

он уже ВЕРИТ в этих же вонючих мразей.
..,а когда у него эта вера закончится , кто-нибудь из руководства команды , вернёт её ему.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#141  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 21:30)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Печально. Минутные расслабленности и голы. Вторая наша команда проигрывает матч, который вобщем-то не можно было и не проигрывать. Очень жаль.
Вот и Краснодар пока летит.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#140  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 21:29)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ieskela123
Почему бы не потерпеть человека при тренерстве которого стали чемпионами? Ты сейчас очень доволен происходящим? Спросить с игроков? Ну так.... спрашивай. Каррера пытался убрать всех тех кто сейчас в старте. Ребров или Максименко? Рассказов или Ещенко? Комбаров или Мельгарехо? Косячат ни все. Но Каррера хотя бы молодежь ставил. У вас только и слышно тренер, тренер, тренер... да тренер пытался убрать шлак, но вам же хрен чего докажешь.

Мне Каррера очень импонировал как Мужик,а не луческу.Он,наверно,хотел сделать лучше всем нам.Но......."Революция пожирает своих детей".А как тренер он ещё слаб,будьте честны перед самим собой. Поддержать нового тренера!!! Потом будем "чепчики" вверх бросать,увидите


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#139  oblom   (Сегодня, 21:28)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Пивовед
Каррера попытался вычистить Спартак, оправив это говно в дубль.и что ?устроили истерию, во главе с ветеранами, носителями пирдуха, затравили МаКара, сделали из гуэмплена-пдораса великомученика.кушайте теперь.Кококононов никуя не сделает, - и не будет делать- он уже ВЕРИТ в этих же вонючих мразей.

Он виноват,что после 50 минуты уже бегать не могут? Пусть доедет на "багаже" до зимы.А уж весной будем смотреть

Но вы уж определитесь,то Каррера перегрузил,то недогрузил.Может все таки у футболистов такое отношение к тренировочному процессу?Если уж на то пошло,то на эмоциях можно было жопу рвать в игре,но нет,поперек и вратарю,поперек и вратарю...
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#138  zloy   (Сегодня, 21:28)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Барселона»
Realist2000,
ты ж видишь он неадекват, как то там поделил, ротацию придумал)) играют теже кто при карере кроме лома и рассказа
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#137  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 21:25)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
После смены тренерского штаба(чемпионского),команда мертвая и физически и тактически. Если это не понятно,то вы ничем не отличаетесь от своего подзащитного.

Да кто мертв физически? Те кто были в ротации или на лавке?


--------------------
Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#136  utekay  Россия (Сегодня, 21:24)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Ну так нельзя, Костя, людям не принято говорить в лицо об их недостатках, неприлично.

есть такой недостаток у меня, говорю что есть, называю вещи своими именами, Анатолич...ещё раз... Спартак - гавно и лохи!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#135  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 21:23)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Может хорош уже сраться то ? Может , пора уже и с игроков спросить ? Не начинай . При Карерре с Тосно , Динамо и тд - дохера бегали ? И как успехи ? Чемпионами он нас сделал , но на поле он не выходил , а так что , ему индульгенцию на 10 лет дать ? Вы помните чемпионство , но отказываетесь помнить последующие результаты команды . Я сам рвал глотку за Карерру , но потом всё пошло не так , совсем , а он весь в белом ? Нет уж , обосрались все и всем нам отмываться , боюсь , что долго .

Почему бы не потерпеть человека при тренерстве которого стали чемпионами? Ты сейчас очень доволен происходящим? Спросить с игроков? Ну так.... спрашивай. Каррера пытался убрать всех тех кто сейчас в старте. Ребров или Максименко? Рассказов или Ещенко? Комбаров или Мельгарехо? Косячат они все. Но Каррера хотя бы молодежь ставил. У вас только и слышно тренер, тренер, тренер... да тренер пытался убрать шлак, но вам же хрен чего докажешь.


--------------------
Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#134  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:23)
  • -1
  •  (3)
online

Футбол, да и жизнь вцелом, не терпит предательства. Плейшнеру привет от Тулы, игрочишкам от Карреры.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#133  zloy   (Сегодня, 21:21)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: ieskela123
Цитата: zloy
ты, укурок, может другую команду смотрел, когда там при карере в последний раз бегали?


Облезлое членомордое создание. я вас где то оскорблял? Бегали, Бегали. Может Каррера не ставил тобой в жопу поцелованных именно из-за того что они не могли бегать матч? может потому что старые? ну или просто хрен забили? Но скорее всего у вас умственный процесс на уровне амебы, поэтому вся моя писанина в пустую

дегенерат, твоя писанина в помойку, поскольку ты тупой
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#132  Blessing  Спб (Сегодня, 21:21)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
спартак - гавно...

Ну так нельзя, Костя, людям не принято говорить в лицо об их недостатках, неприлично.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#131  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 21:20)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
куда смотреть ?в команде катастрофа.не льстите себе, что Спартак в таблице сейчас в двух победах от Лиги Чемпионов.эти победы ещё нужно взять, а кем ? вот этим вот мусором во главе с Пи3датым Парнем в воротах и тренером, который в них верит ?весной эти люди будут смотреть в ФНЛ, подсчитывая себе шансы на более удобного соперника в стыках.

Согласитесь,сегодняшнее поражение-не его вина.Не может никто за две недели ни в чём разобраться,я не прав? А вот если весной поставит Реброва в ворота,я первый пойду орать против него.
И ещё-вы заметили,что с Крыльями был всего один Длинный пас,всё от того же Комбарова.в никуда.Остальные уже стали понимать


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#130  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
позорище!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#129  Frost  Vjhjp (Сегодня, 21:20)
  • -2
  •  (2)
online

И вы обосрались..........................
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#128  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:18)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Пивовед
Назаров, несомненно, в восторге от блистательного результата сегодняшнего матча и от феноменального эффекта своих магических стищков.

ждём эпическую оду .
в трёх томах.

Про Глушакова

конечно.
о том, как репресированный мученик и страстотерпец Г. голубем взмыл на свободу из мрачных застенков пердива, а коварный Итальянец был повержен и изгнан с позором.

а менестрель Назаров всё это организовал.

в конце этого эпоса все траха захлё6ываются самогоном накуй..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#127  utekay  Россия (Сегодня, 21:17)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
спартак - гавно...опровергайте!
Цитата: Пивовед
в команде катастрофа

подкинь для повара идейку...ну или сам сбацай


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#126  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 21:17)
  • 0
  •  (4)
online

От сегодняшнего "Спартака" смердит мертвечиной. Все как один - живые трупы. Кононову потребуется много времени чтобы их всех похоронить. И потому, начинать погребение ему надо немедленно, пока земля окончательно не застыла.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#125  oksva  Спб (Сегодня, 21:16)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ieskela123
Цитата: zloy
а ты вали к карере (жаль год назад его не выперли) , пусть он тябя расцелует

Благодарю за предложение. Расскажи обдолбыш, почему при Каррере бегали( правда в основном не эти персонажи), а при супер тренере не бегают? физика?

Может хорош уже сраться то ? Может , пора уже и с игроков спросить ? Не начинай . При Карерре с Тосно , Динамо и тд - дохера бегали ? И как успехи ? Чемпионами он нас сделал , но на поле он не выходил , а так что , ему индульгенцию на 10 лет дать ? Вы помните чемпионство , но отказываетесь помнить последующие результаты команды . Я сам рвал глотку за Карерру , но потом всё пошло не так , совсем , а он весь в белом ? Нет уж , обосрались все и всем нам отмываться , боюсь , что долго .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
Вернуться назад   1 2 3 4 5 6   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.