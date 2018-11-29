Болельщик "Спартака" напал на Глушакова во время матча с "Рапидом"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

Болельщик "Спартака" напал на Глушакова во время матча с "Рапидом"

Болельщик "Спартака" выбежал на поле во втором тайме матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" и приблизился к капитану команды Денису Глушакову.

После короткой беседы футболист оттолкнул фаната, потом их разняли подбежавшие на подмогу Глушакову партнеры по команде.

Первым между капитаном "Спартака" и фанатом оказался Луиз Адриану. К месту действия стянулись все футболисты красно-белых, в их числе был вратарь Артем Ребров.

Болельщик "Спартака" напал на Глушакова во время матча с "Рапидом"

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 21:10
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17
(1)
#17  Gnome  Алматы (Сегодня, 21:47)
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online

говорили что ребенок, а это просто малорослик бородатый.....родители нарокотой наверное баловались, во время зачатия и беременности.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#16  студия дускай   (Сегодня, 21:47)
  • 0
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online

а был ли мальчик
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#15  Блаженный  Ташкент (Сегодня, 21:42)
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Xar
мальчик (с) Черданцев

smile Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень (с) О.Бендер
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
#14  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Конек
похож на игиловца-аллаху акбар! воистину акбар! laughing

smile Скорее на п1дора.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#13  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 21:35)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какая команда,такие и болелы...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#12  GPS   (Сегодня, 21:29)
  • 0
  •  (0)
online

МакГрегор)))


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#11  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:28)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не садите его в кутузку, это "мальчик" Черданцева. laughing


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#10  Riders1990  bunker (Сегодня, 21:26)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
это Месси ?

Поржал,спасибо! smile


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 21:21)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
laughing Чердак орал - ребёночка не бейте, он жертва просвинской пропаганды!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:20)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Конек,
Ну да, логика железная
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#7  Конек   (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (4)
online

похож на игиловца-аллаху акбар! воистину акбар! laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#6  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 21:19)
  • -1
  •  (9)

ИдИОТ
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
#5  zloy   (Сегодня, 21:16)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Пивовед
это Месси ?

да, пытался незаметно на замену глушака выйти
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#4  Xar  Москва (Сегодня, 21:14)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
мальчик (с) Черданцев
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:14)
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
это Месси ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 21:13)
  • -2
  •  (4)
online

Убогие
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 21:13)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Борода стал болельщиком??? Прямо с Рублёвки???


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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