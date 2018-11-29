Болельщик "Спартака" напал на Глушакова во время матча с "Рапидом"

Болельщик "Спартака" выбежал на поле во втором тайме матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" и приблизился к капитану команды Денису Глушакову.После короткой беседы футболист оттолкнул фаната, потом их разняли подбежавшие на подмогу Глушакову партнеры по команде.Первым между капитаном "Спартака" и фанатом оказался Луиз Адриану. К месту действия стянулись все футболисты красно-белых, в их числе был вратарь Артем Ребров.