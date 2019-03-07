Олег Блохин: Мхитарян? На его месте я бы приехал в Баку и играл бы в футбол

Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин поделился впечатлениями от пребывания в столице Азербайджана Баку перед финалом Лиги Европы.

"Баку – прекрасный город. Погода и кухня просто отличная. Даже в Европе таких городов мало. Все очень понравилось.

Что касается недовольных, то кто-то всегда будет недоволен, французы или британцы. Все это уже неважно, ведь УЕФА принял свое решение. Когда финал Лиги чемпионов дали столице Украины, то было похожее, почему финал в Киеве. Не надо обращать на это внимание.

Также не обращайте внимание на поведение Генриха Мхитаряна. Я не знаю, по какой причине он не прилетел, то ли из-за того, что не попадает в состав, то ли по политическим причинам. Пусть выступит и скажет. Для меня его решение глупость. На его месте я бы приехал и играл бы в футбол", - цитирует Блохина azerisport.com.
Теги: Блохин Мхитарян Арсенал Челси
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