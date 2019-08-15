Валерий Рейнгольд: в футбол так играть нельзя, как играл "Спартак" в первом тайме, просто ходили пешком!

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги ответной игры "красно-белых" против "Туна" (2:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.



Фото: РФС

- О матче:



Провалил "Спартак" первый тайм. Я восторгался игрой против "Ахмата" и задавался вопросом: "Откуда всё взялось?" А сегодня после первого тайма спрашивал: "А куда всё делось?" (смеётся) Безобразие! Хорошо что во втором тайме исправили ситуацию, и хорошо что соперник был такого уровня как "Тун". Но в футбол так играть нельзя, как играл "Спартак" в первом тайме, просто ходили пешком! В перерыве, видимо, втык приличный получили, и во втором тайме забегали. Но это просто безобразие было! Ладно вы себя не уважаете, ладно к "Туну" вы серьёзно не отнеслись, но так относиться к своим болельщикам нельзя! У вас что, так много мастерства, что на одной ноге можете обыгрывать даже таких соперников? Ничего подобного! Неужели в "Спартаке" нет человека, который может объяснить что с любым соперником нужно полностью отдаваться на поле? Позор!



Во втором тайме впечатление сгладили, хорошо хоть так. Но всё могло быть намного хуже. И если они не поймут как нужно относиться к матчам, "Брага" прилично за это может наказать, это не "Тун". За выход в следующий раунд можно команду поблагодарить, но первый тайм просто позор!



- Об игроках "Спартака" в минувшем матче:



Максименко - герой! Просто молодец мальчишка, прибавляет с каждой игрой, и это главное. Но Бакаев сыграл сегодня бездарно, я его не узнал. Видимо, пижонство коллег передалось и ему сегодня. Хотя прилично отыграл Мирзов, но он вряд ли специально ассистировал Шюррле. Что касается немца, то по нему видно что мастер. Что не касание, то обдуманное действие, мастерюга просто!



А остальным нужно сделать выводы, есть вопросы ко всем игрокам, это Лига Европы, так играть нельзя. На стадионе столько болельщиков, и вы так сыграли в первом тайме... думаю, Кононов обратит внимание футболистов на их отношение. Так действовать на поле нельзя, не хотите играть - не выходите. Посмотрим как "Спартак" будет выглядеть дальше. Если команда не поймёт, что нельзя один тайм пешком отходить, а во втором побегать - дело добром не кончится.