Вратарь "Браги" Матеуш Лайма Крус поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы против "Спартака".
"Как уже сказал тренер, "Спартак" — сильная команда. Но мы сплочены, мы подготовлены. Уверен, мы сумеем пройти квалификацию.
Первый матч был очень тяжелым, а завтрашний будет еще сложнее. Ведь играть предстоит против соперника и его фанатов.
Мы готовы ко всем аспектам игры. Наша команда, наша семья, сделает все, чтобы не доводить дело до пенальти", - цитирует Круса Sport24.
Вратарь "Браги": сделаем все, чтобы в ответной игре со "Спартаком" не доводить дело до пенальти
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