По итогам ответных матчей квалификации плей-офф Лиги Европы определились все участники.
Так, борьбу за второй по значимости европейский клубный трофей продолжат "Астана", "Дюделанж", "Ференцварош", "Мальме", "Фейеноорд", "Лудогорец", "Копенгаген", "Рейнджерс", "Трабзонспор", "Гент", "АЗ Алкмар", "Витория Гимарайнш", "ПСВ", "Айнтрахт" Ф, "Брага", "Карабах", "Селтик", "Эспаньол", "Партизан", "Вулверхэмптон", "Слован".
К ним в ходе жеребьевки присоединятся "Хетафе", "Севилья", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Лацио", "Рома", "Боруссия" М, "Вольфсбург", "Ренн", "Сент-Этьен", ЦСКА, "Краснодар", "Порту", "Спортинг", "Динамо" К, "Александрия", "Стандард", "Бешикташ", "Истанбул Башакшехир", "Вольфсберг", ЛАСК, "Базель", "Лугано", "Янг Бойз", АПОЕЛ, ЧФР, "Русенборг".
Sport24.ru
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
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