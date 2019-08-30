» » «Краснодару» не повезло, а ЦСКА воздалось за лишения. Что ждёт наши команды в группе Лиги Европы

«Краснодару» не повезло, а ЦСКА воздалось за лишения. Что ждёт наши команды в группе Лиги Европы

«Эспаньол», «Лудогорец» , «Ференцварош» против красно-синих и «Базель», «Хетафе», «Трабзонспор» на пути вылетевших из ЛЧ «быков». Шансы есть у обоих представителей РПЛ


Остров невезения

«Краснодару» не повезло, конечно, не так страшно, как это случилось накануне с «Локомотивом», получившим «Ювентус», «Атлетико» и «Байер». Но во многом «быки» встретили почти самое неприятное из возможного.

Хотя гораздо хуже могло быть с первой корзиной. «Базель» соперник чрезвычайно серьёзный, но (при всём желании приукрасить) сопоставить его с тем же «Манчестером», «Арсеналом» или «Севильей» никак не получится.

«Хетафе» (пятое место в Примере по итогам прошлого сезона) будет крайне неудобен для российской команды по стилю: с ним не выйдет играть открыто и в удовольствие, придётся мучиться и продавливать (а мы знаем стилистику команды Мусаева и вытекающие отсюда неудобства). С «Трабзонспором» всё традиционно - это Турция, давление болельщиков и лишние нервы. Вроде бы всё просто и понятно, только сколько раз на этом горели европейские команды.

Признать необходимое

Очень жаль, но «Краснодару» сейчас действительно место в Лиге Европы. Гимн Лиги чемпионов на стадионе команды, которой немногим больше десяти лет, это роскошно, но зачем пролетать в турнире по всем показателям, как это делал, например, в прошлом сезоне «Локомотив» (опять сравнение с «железнодорожниками»)? Лучше спокойно пережить перестроечный цикл в условиях, подходящих уровню, а потом сделать рывок.


При этом руководству и штабу «Краснодара» винить себя за нынешнее бедовое положение особенно не в чем. Усиление было, но опорник Кайо оказался совсем не к столу и выступает пока за фарм-клуб. Системообразующий Кабелла травмировался, а Вильены и Намли пока не достаточно.

Перейру Галицкий и рад был удержать, но полузащитник не захотел сам. Может быть, нужно было оставить Каборе? Не факт, что у него получилось бы лучше Камболова в Греции.

Все шансы есть

«Краснодар» на данный момент слабее себя самого образца прошлого сезона. Тогда он побеждал у себя дома «Севилью» и вообще почти выходил в четвертьфинал Лиги Европы. Но и теперь есть все возможности пробиться в плей-офф. Хотя с первого места будет совсем тяжело.


В первую очередь из-за «Базеля». ЦСКА не так давно встречался с ним в Лиге чемпионов - и не сказать, что красно-синим понравилось.

Хотя здесь каждый соперник тянет на серьёзную такую заноза в пальце.

Проблемы бедных

Если «Краснодару» не очень-то нужна Лига чемпионов (по крайней мере, так кажется автору статьи), то ЦСКА не нужна и Лига Европы. В команде эпидемия травм (так и не восстановился Дзагоев, продолжает лечение Сигурдссон, нехорошее случилось с Ефремовым, вылетел в прошлом туре Набабкин) и при всех бедах - крайне ограниченная скамейка.

Гончаренко не хватало лишь одного - второго фронта. Но никуда от него не денешься - за удовольствие обогнать «Спартак» в последнем туре приходится платить попаданием на групповой этап.


Если бы это была Лига чемпионов - вопросов нет. Гинер бы заработал на нового Влашича, а матчи, состоявшиеся в «Лужниках», принесли бы дополнительно парочку условных Бекао. А вот с Лиги Европы почти никакого профита.

Прямо сейчас ЦСКА становится прочнее

Но в руководстве красно-синих понимают, насколько ситуация серьёзная. Уже выписали Гогуа - экс-защитника «Тамбова», который приложил голову к победе над «Спартаком» в Саранске. Не факт, что это будет существенным усилением, но страдающей от дефицита игроков обороне подспорье никак не повредит.

Кажется, ЦСКА психанул после срыва перехода Гомеса: до «Тамбова» Гогуа почти не играл три года

Инсайдеры сообщают, что уже есть договоренность с Комличенко. И тут уже не знаешь, что для команды важнее - то ли лишний игрок в оборону, то ли нападающий (до этого Чалов был по сути один), то ли сугубо разрушительный опорный полузащитник.


Насчёт последней кандидатуры, кстати, ещё ничего (насколько известно) не решено, и это проблема. Ахметов и Обляков не справляются с оборонительными функциями, Бистрович потерял место в старте, а Бийол востребован впереди. В Европе эта проблема будет ещё заметнее.

Что по соперникам?

Видимо, за неудачи последних недель футбольный бог послал ЦСКА избавление - вполне рабочую группу, которую можно и нужно проходить, причём заканчивать на первом месте.

По старой памяти кто-нибудь мог решить, что главным соперником ЦСКА в группе будет «Лудогорец», но вот занимательное – в отборе в Лигу чемпионов болгарский клуб уступил «Ференцварошу» (отсюда, кстати, в «Краснодар» переехал Кристиан Рамирес). А венгры уже вылетели из ЛЧ позднее и попали в группу к москвичам.

По этим двум оппонентам нечего и говорить – рабочие варианты для «армейцев». А вот «Эспаньол» (седьмое место в прошлогодней Ла Лиге) - противник куда более серьёзный.

Правда, красно-синим ли бояться испанцев? У них положительная статистика с «Барселоной» и «Реалом». При должной удаче москвичи могут и должны разбираться с «Эспаньолом».



Тем более ЦСКА один из самых бодрых наших еврокубковых бойцов за последнее время. По крайней мере, весной прошлого года они чуть было не прошли лондонский «Арсенал».

Фото: Антон Зайцев, Soccer.ru, ФК "Краснодар", РИА Новости / Виталий Тимкив, Абель Ф. Рос, Radek Petrasek / Global Look Press


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Теги: ЦСКА Краснодар Хетафе Эспаньол
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