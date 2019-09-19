"Севилья" разгромила "Карабах", "Дюделанж" выиграл у АПОЭЛа со счетом 4:3

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Севилья" разгромила "Карабах" - 3:0.



Голы забили Хавьер Эрнандес, Мунир Эль-Хаддади и Оливер Торрес, поставивший точку на 85-й минуте.



Лига Европы



1 тур



Голы: Эрнандес, 62, Эль-Хаддади, 78, Торрес, 85



Карабах: Бегович, Гусейнов, Гусейнов, Медведев, Аилтон, Гараев (Иббрахимли, 87), Алмейда, Зубир, Ромеро (Кинтана, 77), Мичел, Гейе (Абдуллаев, 67)



Севилья: Вацлик, Кунде, Эскудеро, Карлос, Торрес (Даббур, 86), Гудель, Жордан (Лопеш, 58), Васкес, Посо, Эль-Хаддади, Эрнандес (Банега, 72)



Предупреждения: Аилтон, 36, Медведев, 73, Гудель, 90+2



В другом матче юксембургский "Дюделанж" победил на выезде кипрский АПОЭЛ - 4:3. К 51-й минуте на табло горел счет 2:0 в пользу "Дюделанжа", но АПОЭЛ сумел забить трижды за четыре минуты и вышел вперед. Однако гости не опустили рук и забили еще два гола.