"В первом тайме имели четыре шанса, дважды попали в перекладину. В перерыве сказал команде атаковать в зону Карпова, 17-летнего парня: "Если мы создаем нагрузку в этом направлении, значит, нам скорее повезет забить". Это одна из наших самых крупных побед в сезоне, но не самая легкая. Игра была довольно напряженной. После перерыва мы начали прессинговать. Конечно, и у ЦСКА были шансы из-за того, потому что мы оголяли зоны.
Наши футболисты любят такие матчи, в еврокубках. Всегда выходят тут с иным настроем. Видел в глазах игроков огонь, как они горят. Последние четыре дня работали над постановкой сегодняшней игры. Но когда я увидел заряд команды, понял, какой получится игра", — передает слова Генчева Sport24.
Наставник "Лудогорца": в перерыве матча с ЦСКА сказал команде атаковать в зону Карпова
Главный тренер "Лудогорца" Станислав Генчев прокомментировал победу на московским ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (5:1).
Фото: sportal.bg
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