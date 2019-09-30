Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и "Эспаньолом" отработает турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабийком, сообщает пресс-служба УЕФА.
Помогать ему будут Серкан Олгунджан и Чем Сатман. Резервный рефери — Мете Калкаван.
ЦСКА и "Эспаньол" сыграют 3 октября в Москве, встреча начнется в 19:55 мск.
На игре ЛЕ "Краснодар" — "Хетафе" будут работать хорватские арбитры. Главный судья — Иван Бебек. Его ассистентами станут Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный арбитр — Марио Зебец.
"Краснодар" примет "Хетафе" 3 октября, начало встречи — в 22:00 мск.
Турецкая бригада арбитров рассудит ЦСКА и "Эспаньол", "Краснодар" и "Хетафе" обслужат хорваты
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