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Константин Кучаев: хочу извиниться за разгром от "Лудогорца". Сейчас надо постараться реабилитироваться

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола". В первом туре красно-синие на выезде крупно проиграли болгарскому "Лудогорцу" (1:5).
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
"Когда мы уступили "Лудогорцу", первая мысль у меня была о болельщиках. Которые приехали в немалом количестве — посмотреть футбол, поддержать нас. А мы так сыграли… Хочу извиниться за это. Сейчас самое важное — постараться реабилитироваться, победить в этом матче для нашего 12-го игрока. Всегда нужно учитывать, что ты можешь проиграть любой поединок из шести. Но мы сделали это уже в первом туре, и больше права на ошибку у нас нет.

Ничья "Эспаньола" и "Ференцвароша" в первом туре — это небольшая ложка меда в бочке дегтя (улыбается). Но в любом случае в первом туре или во втором невозможно решить какие-то задачи, обеспечить себе выход в следующую стадию. Можно сыграть неудачно, но потом собраться и выиграть все оставшиеся матчи. Поэтому стараюсь не обращать внимания на результаты первых туров", — цитирует Кучаева официальный сайт ЦСКА.

Матч ЦСКА — "Эспаньол" состоится сегодня, 3 октября, и начнется в 19:55 мск.


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Теги: Кучаев ЦСКА Эспаньол Лудогорец Лига Европы
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