«Эспаньол» забил ЦСКА после ошибки арбитра и уехал с победой. Но лидер РПЛ и так был ужасен

В прошлогодней Лиге чемпионов после двух туров у ЦСКА было 4 очка, теперь в Лиге Европы - 0. Либо она сложнее, либо пионеротряд марширует не в ту сторону.
После унизительного разгрома от «Лудогорца», с которого начиналась «армейская» кампания в Лиге Европы, ЦСКА пропесочили даже собственные фанаты. Это показатель: болельщиков красно-синих можно считать самыми терпимыми, по крайней мере, из московских. После глобальной перестройки прошлого года они поняли сложности любимой команды и не устраивали истерик даже проваленной весной.
Но за второй тайм в Болгари футболисты получили заслуженно. И после этого встрепенулись - победив «Краснодар» и «Урал», возглавили премьер-лигу. Так получилось, против «Эспаньола» москвичи выходили, несмотря на проваленный старт еврокубков, без груза на плечах.
На старте ЦСКА прижал команду из Барселоны. Уже в какой-то мере фирменным прессингом (в домашних матчах даже в стрессовом состоянии команда Гончаренко почти всегда пытается в атаку) москвичи душили «Эспаньол» первые двадцать минут и показывали отличные цифры по владению (около 65-ти на 35).
Гости не только устояли, но и не допустили особых моментов. Был рывок Сигурдссона, но его накрыли сразу два защитника. Чалов танцевал внутри штрафной и пытался вырезать потоньше, но получалось лишь зарабатывать стандарты: а с ними у ЦСКА не очень гладко.
К середине тайма хозяева сбавили темп. Видимо, не хотели повторения игры с «Краснодаром», когда при счёте 2:3 внезапно закончились силы из-за сверхактивной первой половины встречи. И тогда приходилось просто убивать время.
Ситуация кардинально изменилась. Теперь уже ЦСКА отбирал перед штрафной или в ней, скатывал на фланг и был вынужден выносить под прессингом. Но моментов не было и у «Эспаньола». Только подходы.
Так и тянули до перерыва. ЦСКА всё-таки был острее - состоялся дальний выстрел Влашича, да и Сигурдссон мог открываться счёт головой после атаки правым флангом (не зря же на этом краю в составе противника вышел игрок по имени Гинер), - но на серьёзное превосходство это не тянуло совсем.
Тайм второй утешения не принёс, хотя даже надеяться на это было странно: последнее время ЦСКА проводит их совсем плохо. Внезапно вышел восстановившийся Гогуа вместо Дивеева, претензий по которому практически не было. Видимо, причина в здоровье. А ведь серия травм красно-синих только прекратилась...
И начались проблемы. Шарлия почему-то стал откровенно пассивным в отборе, а Гогуа опаздывал. На первый раз выручил Игорь Акинфеев, но повторить второй раз тот же трюк капитан ЦСКА не смог.
Чужой вратарь выносил от ворот, Гогуа неудачно сыграл головой, поэтому мяч ушёл Варгасу. Тот прорвался через полуфланг – и выкатил на У Лэя, который обогнал Магнуссона.
Всё бы ничего, но Кампусано находился в положении вне игры в тот момент, когда на него делали передачу. Мяча он так и не коснулся, но помешал сыграть защитнику московской команды.
После очередной ошибки Гогуа могло стать совсем плохо, но автор забитого мяча Лэй зачем-то симулировал после не самой удачной игры Шарлии. Спасибо хоть на том, что на этот раз арбитр момент не проворонил.
ЦСКА пытался завестись, но получалось плохо. «Армейцы» вообще выглядели слабо: к импотенции атакующей (до штрафной красно-синие доходили, но дальше тушевались) добавились ещё и вынужденные провалы в центре.
Огня добавил и турецкий арбитр Али Палабийик. Мало того, что он со своей бригадой ошибочно засчитал гол, - принимал решения не в пользу нас в ряде спорных случаях. Например, за случайное касание хрупого Облякова, которое едва не убило одного из игроков испанской команды.
А потом и так виноватый Магнуссон решил закрепить – и привёз второй мяч. Судя по результатам российских клубов, Лига чемпионов неожиданно стала легче, чем Лига Европы.
«Эспаньол» забил ЦСКА после ошибки арбитра и уехал с победой. Но лидер РПЛ и так был ужасен
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