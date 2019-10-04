Турецкая полиция забрала у болельщиков гладбахской "Боруссии" флаги с изображением креста

3 октября в Стамбуле состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с участием "Истанбул Башакшехир" — "Боруссия" Менхенгладбах (1:1).Как сообщает Stuttgarter Zeitung, турецкие полицейские забрали у немецких болельщиков флаги из-за присутствия на них христианских символов.У фанатов "Боруссии" были флаги с изображением герба города Менхенгладбах, на котором, среди прочего, присутствует крест.Спортивный директор "Боруссии" Макс Эберль раскритиковал стамбульскую полицию, назвав произошедшее "полицейской диктатурой", и объявил, что клуб намерен пожаловаться в УЕФА.