Бывший полузащитник ЦСКА и старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о неудачах армейцев и "Краснодара" в Лиге Европы.
"Нужно признать: и ЦСКА, и "Краснодару" не хватает глубины состава, чтобы успешно играть на два фронта. Отсюда и такие результаты. Не хватает опыта. Когда "Эспаньол" как-то замедляет игру, создает паузы, армейские футболисты реагируют очень эмоционально. Не хватает хладнокровия. Что ж, хороший урок на будущее", - цитирует Хомуху "СЭ".
Дмитрий Хомуха: ЦСКА и "Краснодару" не хватает глубины состава
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