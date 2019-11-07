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Настоящий Ману Фернандеш вернулся и уничтожил "Трабзонспор"

И пускай турецкий клуб решил сыграть резервным составом, это не отменяет мощного перфоманса португальского гения!
Официальный сайт "Краснодара"
Между матчами против "Трабзонспора" "Краснодар" скатал 2 ничейные встречи в чемпионате. И от каждой остался свой осадок. "Оренбург" добавил в настроение болельщиков "быков" грусть и тоску, что команда, имеющая чемпионские амбиции, мучилась 90 минут против аутсайдера. Игроки Мурада Мусаева потом еще жаловались, что соперник поставил "автобус", даже когда остался в большинстве. А "Краснодар" надеялся, что "Оренбург" против него в гостях сыграет открыто? Или рискнет добить "быков", оставшихся вдесятером? Странная мысль, конечно.

От встречи с "Ростовом" было несомненно больше позитива. Но когда раньше "Краснодар" вырывал очки за счет характера? Всегда считалось, что "быки" – команда обученная, играющая от себя, умеющая перестраиваться. А тут раз – и волевая ничья (во многом, из-за трусливости самого "Ростова" в концовке). Вроде бы и радоваться надо, но что-то не особо веселилось, если отстранить эмоции в сторону и разобрать саму игру.

И в таком биполярном настроении "Краснодар" выходил на матч Лиги Европы. В турнире, в котором озарение из турецкой встречи оставило для "быков" шансы на евровесну. И Мурад Мусаев решил опять поэкспериментировать в самый важный момент. Помните, как он поставил Крицюка на ответную игру с "Олимпиакосом"? Теперь Станислав получил шанс против "Трабзонспора". Неизвестно еще, чего стоил тренерскому штабу выбор Ари вместо Берга в качестве нападающего. А в ответ турецкий клуб выставил дублеров. В атаке у гостей появился 17-летний Мухаммет Акпынар, в воротах Эрче Кардеслер, до этого не игравший ни разу (ни один футболист в основе "Трабзона" не провел в рамках чемпионата хотя бы 10 матчей), а самые опытные Соса и Жоао Перейра вообще не попали в заявку. Гости напрямую даже не говорили, а кричали, что Лига Европы их больше не интересует.

Если у "Трабзонспора" многим дебютантам было что доказывать главному тренеру Юналу Караману, то у "Краснодара" нашелся свой футболист, которому надо закрепляться в основном составе. Ману Фернандеш начал пристреливаться по чужим воротам уже на 2-й минуте, когда с его плотным ударом справился голкипер гостей. Дальше португалец исчез с радаров, как и вся команда, которая почему-то испугалась и застряла возле владений Крицюка. При этом у самого голкипера работы вообще не было (в створ турки впервые пробили, когда "Краснодар" вел 2:0). Но некоторые атаки "Трабзона" смотрелись угрожающе. Однако отсутствие мастерства чувствовалось в завершающей стадии.



Хорошо, что "Краснодару" это вовремя надоело. И "быки" включились так, как любят, как могут, как должны! Но Ману Фернандеш, в отличие от остальных партнеров, еще нажал на кнопку спортрежима. В первом голе португалец классно вырвал мяч перед штрафной гостей, отыгрался в стеночку с Олссоном, а потом забил с рикошетом от Асана. Второй гол - это сказка. Тот момент, когда лучше смотреть.



После перерыва Ману продолжил крушить "Трабзонспор" классными отборами в центре поля и обостряющими передачами. Похоже, что португалец запутал все планы тренерского штаба "Краснодара" на матч с "Локомотивом", и Фернандеша срочно убрали на 63-й минуте. А ведь было видно, что он готов и может дальше феерить. С его уходом остроты у ворот "Трабзонспора" стало гораздо меньше. Вышедший на поле Игнатьев поначалу вообще не мог обработать ни одну передачу. Все прострелы в его сторону заканчивались ничем. Лишь в дополнительное время нападающий показал, что забивать не разучился, когда замкнул навес с углового. Красивая была бы победа - 3:0, с крутыми голами. Но нынешний "Краснодар" почему-то разучился побеждать крупно, вот и пустил в самом конце гол от Нвакаэме.



Тем не менее, победа над "Трабзонспором" добыта, а это значит, что "быки" остаются в гонке. И теперь решающим для них станет выезд в Мадрид на встречу с "Хетафе". Там решится судьба второй путевки в плей-офф.

3 героя матча

1. Ману Фернандеш. Зайдите после этого матча в любой паблик "Локомотива" и почитайте, как болельщики "железнодорожников" грустят. Кто-то начал мечтать о несбывшейся связке Ману с Жоау Мариу. Кстати, это действительно было бы любопытно. Особенно такой Фернандеш, который из 3 ударов в створ делает 2 гола.

2. Кристоффер Олссон. Стал главным действующим лицом "Краснодара" в центре поля. Мало того, что отдал Фернандешу ассист перед первым голом, так еще сделал 6 отборов - лучший показатель в матче.

3. Ари. С пятки Ари началась вторая голевая комбинация "Краснодара". Но это еще не все. Ари - единственный игрок "Краснодара", который провел успешный дриблинг (4 раза).

Цифры матча

100% - точность передач Ману Фернандеша в первом тайме. Все 21 передачи достигли адресатов. Крутейший результат!

21666 зрителей собрала встреча. Для "Краснодара" скромно.

Промах матча

Его допустили скауты "Манчестер Юнайтед", которые приехали в Краснодар смотреть Угурджана Чакира, а основной голкипер "Трабзонспора" остался в запасе. Может, на Крицюка обратить внимание? У Станислава 4 сэйва, кстати.


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Теги: Краснодар Трабзонспор Мануэл Фернандеш
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