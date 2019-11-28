» » Широков: Ари хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче

Широков: Ари хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче

Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков выразил мнение, что нападающий "быков" Ари намеренно получил вторую желтую карточку в матче Лиги Европы с "Базелем".

"Ситуация с Ари была абсолютно понятной уже тогда, когда он получил первую желтую карточку. Было очевидно, что он получит вторую. Руководство "Краснодара", думаю, так же прекрасно это понимало, нужно было просто менять его. Без Ари "Краснодару" будет очень трудно в следующем матче. За такие ситуации игрока надо очень жестко наказывать. Было очевидно, что он хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче", - цитирует Широкова ТАСС.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Широков Ари Краснодар Базель
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Обвиняемый по делу о трагедии на стадионе "Хиллсборо" признан невиновным
"Мальмё" обыграл киевское "Динамо" со счётом 4:3
"Арсенал" дома проиграл "Айнтрахту"
"Спортинг" разгромил ПСВ
"Севилья" одержала уверенную победу над "Карабахом"
Канчельскис - о поражении "МЮ": вышли из группы ЛЕ, что им сейчас… Они готовятся к дерби с "Сити"
Широков: Ари хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче 1
Менье извинился перед Азаром: ме очень жаль. Эден - последний, кому я хотел бы нанести травму
Быстров - об удалении Ари: нельзя делать такие вещи, он лидер команды. Это бред
Красножан: 7 человек у "МЮ" - молодые мальчишки с академии. Но это не убирает достоинство "Астаны"
Гончаренко: ты можешь делать всё на 99% хорошо, но это ничего не будет значить, если не хватает одного процента
Гончаренко: если бы у нас был в чистом виде нападающий, тогда Чалову было бы проще 3
Почеттино: уверен, наши пути с "Тоттенхэмом" еще пересекутся 1
Гончаренко: когда ты забиваешь два мяча в пяти матчах, сложно рассчитывать на что-то 2
Деменко: в Испании для "Краснодара" будет тяжелый матч, но почему бы не обыграть "Хетафе"?
Матвеев: рассмотрим эпизод с удалением Ари внутри коллектива
Тренер "Лудогорца": ЦСКА ждёт хорошее будущее 1
Газинский про удаление Ари: если у тебя есть карточка желтая, нужно вести себя чуточку спокойнее
Лукаку - о проблеме расизма: УЕФА должен что-то сделать 3
Глушаков: мои ориентиры - трофеи, сборная и еврокубки. Хочу, чтобы все вспомнили про "похороны" 13
Намли: сегодня "Краснодар" был объективно сильнее "Базеля"
"Рома" со счетом 3:0 разгромила "Истанбул"
"Порту" на выезде обыграл "Янг Бойз"
"Брага" и "Вулверхэмптон" забили друг другу по три гола
ЦСКА забил первый домашний гол в пятом туре этой Лиги Европы. Вот счастье-то
ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и потерял шансы на выход из группы 43
Вильена: "Краснодар" готов бороться за выход в плей-офф ЛЕ (видео) 3
Игонин - о фанатах, оскорблявших Дзюбу: критиками их назвать не могу. Просто крикуны
Орлов: Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили 2
Шапи-Сулейманов: приложим максимум усилий, чтобы в феврале привезти Лигу Европы в Краснодар (видео) 1
Все новости