Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков выразил мнение, что нападающий "быков" Ари намеренно получил вторую желтую карточку в матче Лиги Европы с "Базелем".
"Ситуация с Ари была абсолютно понятной уже тогда, когда он получил первую желтую карточку. Было очевидно, что он получит вторую. Руководство "Краснодара", думаю, так же прекрасно это понимало, нужно было просто менять его. Без Ари "Краснодару" будет очень трудно в следующем матче. За такие ситуации игрока надо очень жестко наказывать. Было очевидно, что он хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче", - цитирует Широкова ТАСС.
Широков: Ари хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче
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