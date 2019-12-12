"Настрой был боевой, выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг. Мы молодые парни, которые хотели добиться победы. Голевых моментов было достаточно. Главное, что выиграли и закончили год на мажорной ноте.
Я не знаю, как такие моменты мы не могли реализовать. Не могу объяснить. Мяч тот же, поле тоже. Надо забивать просто", — сказал Обляков в эфире "Матч ТВ".
Обляков: настрой у ЦСКА был боевой, выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом" (1:0). Армейцы, досрочно лишившиеся шансов на выход из группы, одержали свою первую победу в текущем розыгрыше турнира.
Фото: nevasport
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