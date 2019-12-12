"Давайте не будем перехваливать Помазуна. Важно, что он растет внутри. Надеемся, что Акинфеев сыграет как можно больше, он наш капитан и лидер. Это глыба, которая столько лет закрывает важнейшую позицию. Это большое подспорье.
А у Ильи неблагодарная позиция. Понимаем роль Акинфеева, и если можем передвинуть Облякова налево, Ахметова в центр, а Сигурдссона в атаку, то позиция вратаря одна. Пожелаем, чтобы Игорь он еще долго нас радовал своей игрой", — передает слова тренера Sport24.
Гончаренко: Акинфеев — это глыба. А у Помазуна неблагодарная позиция
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о вратаре команды Илье Помазуне.
Фото: ПФК ЦСКА
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