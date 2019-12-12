"Краснодар" — о вылете из ЛЕ: не получилось. Говорим еврокубкам: "До встречи!"

Пресс-служба "Краснодара" прокомментировала в инстаграме вылет команды из Лиги Европы.

Краснодарцы в четверг проиграл в Испании "Хетафе" со счетом 0:3. Российская команда стала третьей в группе и осталась без еврокубковой весны."Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: До встречи!"