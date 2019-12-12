» » "Краснодар" — о вылете из ЛЕ: не получилось. Говорим еврокубкам: "До встречи!"

"Краснодар" — о вылете из ЛЕ: не получилось. Говорим еврокубкам: "До встречи!"

Пресс-служба "Краснодара" прокомментировала в инстаграме вылет команды из Лиги Европы.


Краснодарцы в четверг проиграл в Испании "Хетафе" со счетом 0:3. Российская команда стала третьей в группе и осталась без еврокубковой весны.

"Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: До встречи!"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Лига Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Игбун: болельщики ЦСКА писали мне: "переходи к нам, ждем!"
ЦСКА повторил антирекорд "Спартака" в Лиге Европы
"Это уровень РПЛ". Бубнов оценил вылет всех российских команд из еврокубков 7
Ярошик — о победе ЦСКА: вот так нужно прощаться с Лигой Европы 1
Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Нападающий "Рейнджерс" Морелос стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Европы-2019/20
Гончаренко: Акинфеев — это глыба. А у Помазуна неблагодарная позиция 2
Юнгберг: горжусь игроками "Арсенала", у них потрясающий характер
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
Пономарев: в еврокубках нам делать нечего. И в РПЛ смотреть, честно говоря, не на что 5
Обляков: настрой у ЦСКА был боевой, выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг 6
Чалов: ЦСКА нужно было так играть раньше 6
Финт Перейры в матче "МЮ" — "АЗ Алкмар" признан моментом дня в ЛЕ
"Краснодар" — о вылете из ЛЕ: не получилось. Говорим еврокубкам: "До встречи!" 9
Канчельскис: надо возвращаться к схеме "весна - осень" 9
Российские клубы проиграли 21 из 34 еврокубковых матчей этого сезона 6
Гончаренко: половина стадиона уходит с матча - это никто не показывает, а оператор бегает за мной 8
"МЮ", "Арсенал", "Рома" и "Севилья" - в плей-офф Лиги Европы. Полные итоги группового этапа
Гончаренко: в начале турнира занимались только прессингом, это отняло много сил 1
Игнатьев: думаю, всем командам стыдно перед своей страной 6
Черданцев: причём здесь "осень-весна"? Плюс-минус неделя декабря ничего не меняет 5
Когда уже поздно. ЦСКА прекратил серию "Эспаньола", но радости уже никакой 5
"Манчестер Юнайтед" разгромил АЗ и занял первое место в группе Лиги Европы
Гол Влашича принёс ЦСКА первую еврокубковую победу в этом сезоне 38
"Краснодар": не получилось. Говорим еврокубкам: до встречи!
Берг: мы ожидали большего друг от друга. 0:3 - это очень плохо 1
Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА - худший за 17 лет 3
Геркус: сейчас начнутся призывы вернуть "весну-осень", отменить лимит. Истерика и подмена повестки 1
Матвеев: до 75-й минуты шла равная игра. Было ощущение затяжки времени 3
Губерниев - о вылете всех российских клубов: дальше будет ещё хуже! 5
Все новости