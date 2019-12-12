"Краснодар" — о вылете из ЛЕ: не получилось. Говорим еврокубкам: "До встречи!" Пресс-служба "Краснодара" прокомментировала в инстаграме вылет команды из Лиги Европы. View this post on Instagram Не получилось ? Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас ? А еврокубкам говорим: До встречи! #ХетафеКраснодар #ВпередБыки A post shared by FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) on Dec 12, 2019 at 11:50am PST Краснодарцы в четверг проиграл в Испании "Хетафе" со счетом 0:3. Российская команда стала третьей в группе и осталась без еврокубковой весны."Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: До встречи!" Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 07:10 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Краснодар Лига Европы Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5