В матче 1/2 финала "Интер" сыграет с донецким "Шахтёром". Матч будет проходить завтра, 17 августа.
"Шахтёр" – сильнейшая команда из всех, с кем нам приходилось играть в этой Лиге Европы. Но мы намерены показать, что и мы тоже не случайно дошли до полуфинала, и хотим пробиться в финал", – цитирует Конте пресс-служба УЕФА.
В другом полуфинале встретятся "Севилья" и "Манчестер Юнайтед". Эта игра состоится сегодня, 16 августа.
Конте: "Шахтёр" - сильнейшая команда из всех, с кем "Интеру" приходилось играть в этой Лиге Европы
Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы.
Фото: ФК "Интер"
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