Конте: "Шахтёр" - сильнейшая команда из всех, с кем "Интеру" приходилось играть в этой Лиге Европы

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы.



Фото: ФК "Интер"

В матче 1/2 финала "Интер" сыграет с донецким "Шахтёром". Матч будет проходить завтра, 17 августа.





"Шахтёр" – сильнейшая команда из всех, с кем нам приходилось играть в этой Лиге Европы. Но мы намерены показать, что и мы тоже не случайно дошли до полуфинала, и хотим пробиться в финал", – цитирует Конте пресс-служба УЕФА.



В другом полуфинале встретятся "Севилья" и "Манчестер Юнайтед". Эта игра состоится сегодня, 16 августа.