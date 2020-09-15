- Ожидания от старта в еврокубках положительные. Хочется начать с победы, и мы всё сделаем для этого. Физически готовы, настрой боевой, поэтому ничего не должно помешать. "Динамо" давно не играло в Европе, и все мы, конечно, рады тому, что клуб будет представлен в еврокубках, - цитирует Комличенко пресс-служба клуба.
Николай также отметил, что детальный разбор соперника еще предстоит провести, однако команда знает, что в тбилисском "Локомотиве" есть множество техничных футболистов. По словам Комличенко, у "Динамо" есть сильные качества, на которых москвичи смогут получить результат.
Матч "Локомотив Тбилиси" - "Динамо" пройдет завтра, 17 сентября, в 20.00 мск.
В РПЛ бело-голубые занимают 5-е место, набрав 11 очков. В следующем туре им предстоит сыграть дома с "Ахматом" 21 сентября.
Комличенко: к матчу с тбилисским "Локомотивом" готовы, настрой боевой. Ничего не должно помешать
Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко поделился ожиданиями от матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо"
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