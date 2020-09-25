— Игру Ростова в отличие от динамовской мне посмотреть хотелось, потому что игра эта у Ростова в принципе имеется. Пришлось сделать это в записи; в принципе ничего нового. Еврокубки здорово отрезвляют, потому что это реальный мир, — написал Уткин в своём телеграме.
Также Уткин добавил, что над ним все смеялись, когда он заявил, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Зенит" и "Локомотив" займут четвертые места на групповом этапе, а в итоге всё так и получилось.
Напомним, "Ростов" вылетел от "Маккаби" (1:2). Всё решалось в одном матче, так как квалификация Лиги Европы в этом сезоне проходит в таком формате.
Уткин — о вылете "Ростова": еврокубки здорово отрезвляют, потому что это реальный мир
Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал вылет "Ростова" из квалификации Лиги Европы.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
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