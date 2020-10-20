Фланговые защитники "армейцев" Марио Фернандес и Георгий Щенников не выйдут на поле в матче первого тура Лиги Европы против австрийского "Вольфсберга". Футболисты не полетели в Австрию вместе с командой. Ранее оба они пропустили также и календарную встречу 11 тура РПЛ против московского "Динамо".
Матч "Вольфсберг" - ЦСКА пройдет в австрийском Клагенфурте и начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени. Также соперниками красно-синих по группе Лиги Европы являются загребское "Динамо" и "Фейеноорд" из нидерландского Роттердама.
Источник: Bobsoccer
Щенников и Фернандес не сыграют за ЦСКА против "Вольфсберга" в Лиге Европы
Защитники ЦСКА Марио Фернандес и Георгий Щенников не полетели с командой в Австрию на матч Лиги Европы с "Вольфсбергом".
Фото: ПФК ЦСКА
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