"Армейцы" сыграли вничью в гостях с австрийским "Вольфсбергом". Встреча закончилась со счётом 1:1. ЦСКА вышел вперёд уже на пятой минуте после дебютного гола Адольфо Гайча, но пропустил в конце первого тайма с пенальти.
Во втором туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА будет принимать загребское "Динамо". Клуб из Хорватии на старте турнира разошёлся миром с "Фейеноордом" (0:0).
"Мы не довольны сегодняшним результатом, рассчитывали на победу. В какой-то мере злую шутку с нами сыграл быстрый забитый гол, когда мы уже начали ближе к своим воротам играть и думать, как бы нам сдержать соперника — этого делать не стоило. Мы можем и должны лучше", — цитирует Гончаренко "Чемпионат".
Гончаренко: мы недовольны результатом матча с "Вольфсбергом", рассчитывали на победу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итог матча 1-го тура Лиги Европы.
Фото: Sportbox
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