Марадишвили: просто ЦСКА не забил свои моменты в матче с "Вольфсбергом", из-за этого сыграли вничью



Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги Европы с "Вольфсбергом".

Фото: Sportbox

Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1. Москвичи вышли вперёд в начале матча после гола Адольфо Гайча. Но перед перерывом "Вольфсберг" отыгрался с пенальти.



"Думаю, мы могли выигрывать, но надо отдать должное команде. Дело не в поле – поле у всех одинаковое было. Просто мы не забили свои моменты и из-за этого сыграли вничью", - сказал Марадашвили в эфире "Матч ТВ".