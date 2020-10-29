Гончаренко: по атакующим действиям у меня нет претензий, просто не удалось забить мяч

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч второго тура группового турнира Лиги Европы с загребским " Динамо ".

Фото: ПФК ЦСКА

Поединок завершился вничью со счетом 0:0.



"В первом тайме мы были ближе к штрафной сопернике, соответственно, чуть острее сыграли в атаке. Во втором тайме пропало то движение, которое было в предыдущих матчах, в результате наши нападающие получали мячи перед защитной линией, а не за спиной.



По атакующим действиям у меня нет претензий, просто не удалось забить мяч. Если бы забили, может, еще больше раскрыли игру, но этого, к сожалению, не произошло", - сказал Гончаренко.