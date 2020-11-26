Йоргенсен сделал для победы ЦСКА все, но это ведь русский клуб. Поражение «Фейеноорду» не грозило и в меньшинстве

Дома ЦСКА не выигрывает в еврокубках два года, после «Реала». Да и в хоть что-то значащих гостевых матчах – тоже.
Фото: ПФК ЦСКА

Если ЦСКА неплохо атакует – это вообще ничего не значит


Люди, порой делающие ставку по ходу матчей, поймут: когда команда играет с преимуществом, бодро, ярко, рука тянется немножко залить на ее победу. Но не в случае с ЦСКА в еврокубках. Хороший игровой отрезок либо не значит ничего (ты просто смотришь и понимаешь, что все равно не забьют), либо значит, что скоро команда Гончаренко пропустит.

Начало по игре ЦСКА забрал: после первых 17 минут хозяева вели 6-1 по ударам, пусть и далеко не все несли какую-то угрозу. Но дальше было только хуже. «Фейеноорд», как заметили Николай Писарев с Элвером Рахимичем, упростил розыгрыш мяча, стал легче выходить из-под прессинга и стремительно выровнял игру, если не забрал преимущество.

ЦСКА отскочил в первом тайме. На этот раз не стоит говорить о плохой реализации


В итоге к перерыву команды шли уже вровень по ударам (9-8), а по моментам «Фейеноорд» вовсе очевидно вел. Да, у команды Гончаренко были неплохие подходы, но Йоргенсену на линии вратарской просто оставалось подставить ногу, а Ньокоп вполне мог расстреливать Акинфеева из центра штрафной, однако влепил прямо над его головой.

Сразу после этого почти 1 на 1 вывалился Эджуке, но это вряд ли тот игрок, которого можно считать угрозой воротам. ЦСКА запросто мог проиграть все в первом тайме. И, судя по уровню игры в большинстве, точно бы не отыгрался.

Большинство не помогло ЦСКА в атаке, но обезопасило ничью


Не стал бы говорить, что лучше бы Йоргенсен вообще не удалялся – все-таки только из-за этого у «Фейеноорда» как было 8 ударов после первого тайма, так и осталось после второго. Одно очко датчанин ЦСКА все-таки принес. У меня нет больших сомнений, что в полном составе во втором тайме «Фейеноорд» на чем-нибудь подловил хозяев и в третий бы раз уже не простил.

Йоргенсен сделал для победы ЦСКА все, но это ведь русский клуб. Поражение «Фейеноорду» не грозило и в меньшинстве

Команда Дика Адвоката отреагировала на удаление даже слишком остро и села глубже, чем в принципе могла бы. Но «Фейеноорд» играл в меньшинстве на ничью, ее добился, значит тренер может быть доволен.

С Гайчем совсем беда – даже Шкурин выходит раньше него. Попытка сыграть в две башни – провал


Я в целом скорее согласен с посылом Черчесова (но не с его хамством и пренебрежением к людям) по поводу «золотого актива», Чалов действительно несильный сырой игрок с кучей недостатков. Но что у парня работает, так это интеллект, который он и сегодня не раз демонстрировал. Федя более-менее понимает, где ему нужно находиться, каким креативным ходом можно вскрыть оборону. Получается мало, но хотя бы есть понимание и надежда, что рано или поздно пройдет (и прошло же в эпизоде с выходом Эджуке).

Со Шкуриным и Гайчем впереди у ЦСКА вообще не было понимания, как играть. Напрашивались навесы, но гости прекрасно это понимали и закрывали ноги подающих. Приходилось забрасывать не с флангов, а из центра, и речь уже шла не об ударе после кросса, а о попытке приема мяча спиной к воротам – тоже неудачной.

По сути, за тайм большинства прошли две верховые передачи на большого нападающего, обе от Влашича: на незасчитанный гол Шкурина и в самой концовке. Тот заброс не дошел до Гайча, но хотя бы в перспективе выглядел острым. Все остальное, что летело в штрафную гостей – абсолютно без шансов. С уходом Чалова мозги из игры ЦСКА пропали, а сыграть в простое давление оказались неспособны ни подающие, ни нападающие.

16 – далеко не предел! Можем и 24!


Да, можно дежурно написать, что ЦСКА сейчас отстает от второго места на два очка и сохраняет шансы выйти из группы. Но о каких шансах можно заикаться, если победить российский клуб в еврокубках в принципе неспособен. Хоть дома, хоть на выезде, хоть в большинстве, хоть в равных составах, хоть с открытым, хоть с закрытым «Фейеноордом». А две ничьи плей-офф в любом случае не принесут – у голландцев уже преимущество по личным встречам.

Да, можно сказать, что следующий домашний матч с «Вольфсбергом» для ЦСКА решающий, что отступать некуда, надо побеждать, соперник не самый сильный. Но пока самый вероятный вариант увидеть победу российского клуба в еврокубках такой: ЦСКА проигрывает «Вольфсбергу» и теряет шансы на плей-офф, «Динамо» Загреб побеждает «Фейеноорд» и обеспечивает себе выход. И вот тут-то, как с «Эспаньолом» в прошлом сезоне, ЦСКА прервет 23-матчевую серию российских клубов! Или все равно нет?

Лига Европы

4 тур

ЦСКА - "Фейеноорд" - 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Щенников (Ахметов, 63), Зайнутдинов, Обляков (Бистрович, 71), Марадишвили, Влашич, Эджуке (Тикнизян, 80), Сигурдссон (Шкурин, 63), Чалов (Гайч, 80).

"Фейеноорд": Марсман, Сенези, Спайич, Ньюкоп, Гертрейда, Тоорнстра (Верманн, 71), Димерс, Кекчю, Бергхейс (Боттегин, 82), Йоргенсен, Линссен.

Предупреждения: Обляков, 28, Йоргенсен, 43, Сенези, 66, Ньивкооп, 90.

Удаление: Йоргенсен, 48.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: ЦСКА Фейеноорд Чалов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Канделаки: Федор "Золотой Резерв" Чалов не забил, Эджуке – дриблер без ворот 1
"Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир". Гончаренко - о Лиге Европы
Гончаренко - о Чалове: он наш сукин сын, которого мы должны оберегать 2
"Уровень Европы чуть выше, чем российский. А смотримся неплохо". Марадишвили - о матче с "Фейеноордом" 5
Йоргенсен сделал для победы ЦСКА все, но это ведь русский клуб. Поражение «Фейеноорду» не грозило и в меньшинстве 1
У российских клубов 0 побед в 16 матчах еврокубков в группе в этом сезоне 8
У ЦСКА 1 победа в 10 последних матчах в ЛЕ 4
"Милан" и "Лилль" поделили очки, загребское "Динамо" разгромило "Вольфсберг"
"Лестер" спасся в компенсированное время матча с "Брагой", "Арсенал" не испытал проблем с "Мольде"
ЦСКА и "Фейеноорд" не смогли выявить победителя 49
"Алания" пошутила над Дренте после его высказывания про водку в клубном автобусе 4
Муса - об интересе "Шеффилда": хочу играть на топ-уровне, при всем уважении к этому клубу 1
Футболисты ЦСКА и "Фейеноорда" почтили память Марадоны минутой молчания перед матчем Лиги Европы
Лахиялов призвал РФС наказать Черчесова: он унизил ребят на всю страну 5
Шамкин: в "Зените" шефство над молодыми игроками берут Дзюба и Ракицкий 4
Шмурнов: я никогда не служил "Спартаку", а Орлов служил "Зениту" 12
Лазович - об ударе шокером в Нижнем Новгороде: "Зенит" пытался замять эту историю 3
Ибрагимович: Марадона не умер, потому что бессмертен. Самый одаренный игрок в истории 1
Матч между "Зенитом" и "Брюгге" пройдет при пустых трибунах 2
ЦСКА - "Фейеноорд". Марио Фернандес вновь не попал в заявку 2
"Спартак" в преддверии матча с "Ротором" провел мини-турнир 4 на 4 (видео) 3
"Ахмат" отреагировал на заявление ЭСК об ошибочном пенальти в матче с "Зенитом" (фото) 13
"Ну давайте сожжем Черчесова, потому что кто-то сказал что-то не так!" Сафин отреагировал на интервью тренера сборной 24
Геркус: "Спартак" переходит на систему весна-осень? Раньше гендиров меняли раз в год, теперь раз в полгода? 2
Лазович: Денисов был готов умереть за "Зенит" 7
Макгрегор: покойся с миром, Диего
Клубы Италии и Испании проявляют интерес к защитнику "Локомотива" Мурило 11
Дренте - о выступлениях за "Аланию": водка была у игроков даже в автобусе. Это же Россия 13
Фоторепортаж с тренировки "Сочи" перед матчем с "Уралом"
Маммана: Марадона - самый легендарный футболист за всю историю футбола 4
Все новости
-