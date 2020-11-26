Йоргенсен сделал для победы ЦСКА все, но это ведь русский клуб. Поражение «Фейеноорду» не грозило и в меньшинстве

Если ЦСКА неплохо атакует – это вообще ничего не значит
Люди, порой делающие ставку по ходу матчей, поймут: когда команда играет с преимуществом, бодро, ярко, рука тянется немножко залить на ее победу. Но не в случае с ЦСКА в еврокубках. Хороший игровой отрезок либо не значит ничего (ты просто смотришь и понимаешь, что все равно не забьют), либо значит, что скоро команда Гончаренко пропустит.
Начало по игре ЦСКА забрал: после первых 17 минут хозяева вели 6-1 по ударам, пусть и далеко не все несли какую-то угрозу. Но дальше было только хуже. «Фейеноорд», как заметили Николай Писарев с Элвером Рахимичем, упростил розыгрыш мяча, стал легче выходить из-под прессинга и стремительно выровнял игру, если не забрал преимущество.
ЦСКА отскочил в первом тайме. На этот раз не стоит говорить о плохой реализации
В итоге к перерыву команды шли уже вровень по ударам (9-8), а по моментам «Фейеноорд» вовсе очевидно вел. Да, у команды Гончаренко были неплохие подходы, но Йоргенсену на линии вратарской просто оставалось подставить ногу, а Ньокоп вполне мог расстреливать Акинфеева из центра штрафной, однако влепил прямо над его головой.
Сразу после этого почти 1 на 1 вывалился Эджуке, но это вряд ли тот игрок, которого можно считать угрозой воротам. ЦСКА запросто мог проиграть все в первом тайме. И, судя по уровню игры в большинстве, точно бы не отыгрался.
Большинство не помогло ЦСКА в атаке, но обезопасило ничью
Не стал бы говорить, что лучше бы Йоргенсен вообще не удалялся – все-таки только из-за этого у «Фейеноорда» как было 8 ударов после первого тайма, так и осталось после второго. Одно очко датчанин ЦСКА все-таки принес. У меня нет больших сомнений, что в полном составе во втором тайме «Фейеноорд» на чем-нибудь подловил хозяев и в третий бы раз уже не простил.
Команда Дика Адвоката отреагировала на удаление даже слишком остро и села глубже, чем в принципе могла бы. Но «Фейеноорд» играл в меньшинстве на ничью, ее добился, значит тренер может быть доволен.
С Гайчем совсем беда – даже Шкурин выходит раньше него. Попытка сыграть в две башни – провал
Я в целом скорее согласен с посылом Черчесова (но не с его хамством и пренебрежением к людям) по поводу «золотого актива», Чалов действительно несильный сырой игрок с кучей недостатков. Но что у парня работает, так это интеллект, который он и сегодня не раз демонстрировал. Федя более-менее понимает, где ему нужно находиться, каким креативным ходом можно вскрыть оборону. Получается мало, но хотя бы есть понимание и надежда, что рано или поздно пройдет (и прошло же в эпизоде с выходом Эджуке).
Не забиваешь ты - тебе тоже не забьют, там Эджуке)— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 26, 2020
Со Шкуриным и Гайчем впереди у ЦСКА вообще не было понимания, как играть. Напрашивались навесы, но гости прекрасно это понимали и закрывали ноги подающих. Приходилось забрасывать не с флангов, а из центра, и речь уже шла не об ударе после кросса, а о попытке приема мяча спиной к воротам – тоже неудачной.
По сути, за тайм большинства прошли две верховые передачи на большого нападающего, обе от Влашича: на незасчитанный гол Шкурина и в самой концовке. Тот заброс не дошел до Гайча, но хотя бы в перспективе выглядел острым. Все остальное, что летело в штрафную гостей – абсолютно без шансов. С уходом Чалова мозги из игры ЦСКА пропали, а сыграть в простое давление оказались неспособны ни подающие, ни нападающие.
16 – далеко не предел! Можем и 24!
Да, можно дежурно написать, что ЦСКА сейчас отстает от второго места на два очка и сохраняет шансы выйти из группы. Но о каких шансах можно заикаться, если победить российский клуб в еврокубках в принципе неспособен. Хоть дома, хоть на выезде, хоть в большинстве, хоть в равных составах, хоть с открытым, хоть с закрытым «Фейеноордом». А две ничьи плей-офф в любом случае не принесут – у голландцев уже преимущество по личным встречам.
Да, можно сказать, что следующий домашний матч с «Вольфсбергом» для ЦСКА решающий, что отступать некуда, надо побеждать, соперник не самый сильный. Но пока самый вероятный вариант увидеть победу российского клуба в еврокубках такой: ЦСКА проигрывает «Вольфсбергу» и теряет шансы на плей-офф, «Динамо» Загреб побеждает «Фейеноорд» и обеспечивает себе выход. И вот тут-то, как с «Эспаньолом» в прошлом сезоне, ЦСКА прервет 23-матчевую серию российских клубов! Или все равно нет?
Лига Европы
4 тур
ЦСКА - "Фейеноорд" - 0:0
4 тур
ЦСКА - "Фейеноорд" - 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Щенников (Ахметов, 63), Зайнутдинов, Обляков (Бистрович, 71), Марадишвили, Влашич, Эджуке (Тикнизян, 80), Сигурдссон (Шкурин, 63), Чалов (Гайч, 80).
"Фейеноорд": Марсман, Сенези, Спайич, Ньюкоп, Гертрейда, Тоорнстра (Верманн, 71), Димерс, Кекчю, Бергхейс (Боттегин, 82), Йоргенсен, Линссен.
Предупреждения: Обляков, 28, Йоргенсен, 43, Сенези, 66, Ньивкооп, 90.
Удаление: Йоргенсен, 48.