В УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе матча "Тоттенхэма" в Россию

В УЕФА отреагировали на информацию, согласно которой "Тоттенхэм" может провести матч 1/16 финала Лиги Европы против австрийского "Вольфсберга" в России.

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