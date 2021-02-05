Ранее СМИ сообщили, что матч "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" могут провести на стадионе "Динамо" или на арене ЦСКА. Рассматривается проведение встречи на нейтральном поле, поскольку ранее правительство Австрии запретило въезд в страну с территорий, где был выявлен британский штамм коронавируса.
"УЕФА поддерживает контакты с соответствующими клубами и национальной ассоциацией по вопросу проведения игры. Кроме того, УЕФА обновил свой регламент для плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Согласно ему, соответствующие клубы должны не позднее 8 февраля 2021 года (24:00 по центральноевропейскому времени) подтвердить УЕФА любые ограничения на поездки, которые могут оказать влияние на проведение матча", - заявили в пресс-службе УЕФА.
Отметим, что игра "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" запланирована на 18 февраля.
Источник: Sport24
В УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе матча "Тоттенхэма" в Россию
В УЕФА отреагировали на информацию, согласно которой "Тоттенхэм" может провести матч 1/16 финала Лиги Европы против австрийского "Вольфсберга" в России.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!