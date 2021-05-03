– Польские власти подтвердили УЕФА, что стадион сможет принять 25% от полной вместимости, то есть 9500 зрителей. Два клуба, которые выйдут в финал, получат по 2000 билетов. Еще 2000 поступят в продажу на сайте УЕФА для широкой публики, – говорится в заявлении УЕФА.
Финал Лиги Европы пройдет 26 мая в городе Гданьск. В нем сыграют победители полуфинальных пар "Арсенал" – "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" – "Рома". Ответные матчи команды проведут 6 мая в 22:00 по московскому времени.
Ранее из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, присутствие болельщиков на матчах Лиги Европы было запрещено.
На финал Лиги Европы допустят более девяти тысяч болельщиков
Союз европейских футбольных ассоциаций начал продажу билетов на финал Лиги Европы, который состоится 26 мая в Польше.
Фото: eurosport.ru
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