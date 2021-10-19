Причина, по которой 34-летний англичанин пропустил занятие, на данный момент не известна.
В нынешнем сезоне в составе "Лестера" Варди принял участие в 11-и матчах во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу. Профильный портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро.
Встреча "Спартака" и "Лестера" состоится завтра, 20 октября, на "Открытие Банк Арене" в Москве. Стартовый свисток игры прозвучит в 17:30 по московскому времени. Обслужит матч бригада арбитров из Греции.
Источник: Sport24
Варди пропустил тренировку "Лестера" в преддверии матча со "Спартаком"
Форвард "Лестера" Джейми Варди не принимал участие в тренировке "лис" накануне встречи с московским "Спартаком" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
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