"Ребят, ну что вы спрашиваете, елки-палки? Ну как игра? Что делать? *** его знает, *****, так и напишите", - сказал Филатов.
Напомним, что накануне "Локомотив" уступил на своем поле "Лацио" в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Москвичи лишились шансов на выход в плей-офф турнира. "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице группы E, набрав два очка.
"Лацио" располагается на втором месте в турнирной таблице группы. В запасе римского коллектива восемь очков.
Источник: РБ Спорт
"Что делать? *** его знает". Бывший президент "Локомотива" Филатов отреагировал на поражение от "Лацио"
Экс-президент "Локомотива" Валерий Филатов отреагировал на поражение команды от "Лацио" в поединке группового этапа Лиги Европы (0:3).
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