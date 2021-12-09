Ковалевски отметил, что слухи об отставке Витории не должны повлиять на игроков "Спартака" в матче с "Легией".
"Конечно, для главного тренера это некомфортная ситуация. Но после каждой игры Витория может все равно оставить положительные впечатления. Каждая победа в любой игре - важно. Поэтому я не считаю, что это будет влиять на команду и тренера", - сказал Ковалевски.
Отметим, что игра "Легия" - "Спартак" состоится сегодня, 9 декабря. Начало матча - в 20.45 по московскому времени. Встреча пройдет в рамках шестого тура групповой стадии Лиги Европы.
Источник: Спорт-Экспресс
Ковалевски прокомментировал слухи о скором уходе Витории из "Спартака"
Экс-голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски перед игрой с "Легией" прокомментировал слухи о скором увольнении Руя Витории с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: "Спартак"